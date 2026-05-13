Đồng Tháp kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 2.500 tỷ đồng làm kè chống sạt lở

TPO - Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 2.500 tỷ đồng làm kè chống sạt lở.

Ngày 13/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

“Điểm nghẽn” hạ tầng và nguồn cát

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 9%/năm trở lên; đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên; riêng năm 2026 phấn đấu đạt từ 8 - 8,5%.

Tính riêng quý I/2026, GRDP của tỉnh đạt khoảng 62.900 tỷ đồng, tăng 6,14% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân khởi sắc mạnh mẽ với 1.413 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm, tăng 124% về số lượng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" đang cản trở đà phát triển. Đáng chú ý nhất là tình trạng khan hiếm cát san lấp đang khiến các công trình trọng điểm gặp khó; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương sau sáp nhập chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư vẫn còn nhiều vướng mắc. Đặc biệt, tình hình biến đổi khí hậu và sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và các hạ tầng thiết yếu.

Kiến nghị 2.538 tỷ đồng làm kè khẩn cấp

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn mới; giao biên chế chính thức để kiện toàn bộ máy chính quyền hai cấp.

Về hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh Đồng Tháp kiến nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai 6 dự án kè bảo vệ khu vực sạt lở nguy hiểm với tổng kinh phí khoảng 2.538 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng cho rằng Đồng Tháp cần chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để làm động lực dẫn dắt tăng trưởng.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin thêm về Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 hành lang kinh tế trọng điểm và 6 đô thị trung tâm. Đặc biệt, về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh rằng, đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.

Tỉnh tổ chức họp định kỳ với các chủ đầu tư, gắn cam kết tiến độ, kết quả và trách nhiệm cụ thể nhằm thúc đẩy giải ngân; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đánh giá cao những nỗ lực của Đồng Tháp trong việc chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng. Ông Mãi đề nghị tỉnh cần tập trung vào các mô hình tăng trưởng khác biệt, đặc biệt là phát triển du lịch và tăng cường liên kết vùng với TP.HCM để tạo sức bật. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng.

Đối với phát triển kinh tế tư nhân, ông Mãi lưu ý tỉnh cần nghiên cứu thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Về các kiến nghị liên quan đến kinh phí làm kè chống sạt lở và cơ chế chính sách, Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Mãi lưu ý địa phương cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường phân cấp, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền tảng điều hành thông suốt từ tỉnh đến xã; chủ động rà soát, sử dụng hiệu quả trụ sở và tài sản công sau sắp xếp.