Bắc Ninh có nữ Chánh án TAND tỉnh

TPO - Ngày 13/5, TAND Tối cao công bố quyết định bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, đại diện TAND Tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường (sinh năm 1973) - Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Chu Lệ Hường nhấn mạnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn ngành.

Bà Chu Lệ Hường nhận quyết định bổ nhiệm.

Bà Hường hứa cùng tập thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bà Hường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của TAND Tối cao, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.