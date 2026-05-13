Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh có nữ Chánh án TAND tỉnh

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 13/5, TAND Tối cao công bố quyết định bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, đại diện TAND Tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường (sinh năm 1973) - Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Chu Lệ Hường nhấn mạnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn ngành.

ba-huong.jpg
Bà Chu Lệ Hường nhận quyết định bổ nhiệm.

Bà Hường hứa cùng tập thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bà Hường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của TAND Tối cao, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thắng
#Bổ nhiệm Chánh án TAND Bắc Ninh #Chánh án Chu Lệ Hường #nữ Chánh án TAND tỉnh #TAND Tối cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe