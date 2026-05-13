Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Phiên phúc thẩm tạm hoãn do Hậu 'pháo' không đủ sức khỏe hầu tòa

TPO - Phiên phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và hai nguyên Thiếu tướng quân đội phải tạm hoãn do bị cáo Hậu không đủ sức khỏe hầu tòa, còn bị hại có đơn xin tiếp tục thu thập, bổ sung chứng cứ.

Như Tiền Phong đưa tin, Tòa án quân sự Trung ương đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và các bị cáo là nguyên sĩ quan thuộc Bộ Quốc phòng, liên quan sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang.

Theo thông tin mới nhất, phiên tòa phải tạm hoãn do bị hại Đào Thanh Hải có đơn xin hoãn để tiếp tục thu thập, bổ sung chứng cứ; còn bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng có đơn đề nghị hoãn phiên do tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tái mở lại vào 8h ngày 10/6 tới.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ.

Tuy nhiên, tháng 4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa lại phê duyệt quy hoạch dự án, chủ đầu tư là Tập đoàn Phúc Sơn, không qua đấu thầu. Cơ quan tố tụng cho rằng, dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo rầm rộ, phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự Trung ương, đề nghị sớm xem xét, giải quyết vụ án nêu trên.

Văn bản thể hiện, ngày 16/4, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đối thoại với 9 đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại buổi đối thoại, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị, trình bày nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia đầu tư vào dự án, bao gồm việc không đồng ý tư cách tố tụng là bị hại và đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án, các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba ngay tình, theo tinh thần Kết luận số 24/KL-TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị, buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và bàn giao đất cho khách hàng.

UBND tỉnh Khánh Hòa xét thấy hợp lý nên đã chuyển đơn, đề nghị hai cơ quan tố tụng quân sự sớm xem xét giải quyết vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, không để phát sinh thành điểm nóng.