Pháp luật

[Clip] Kẻ trộm cuỗm xe máy của người bán cà phê trong nháy mắt

Nguyễn Dũng

TPO - Dựng xe máy trên đường Hoàng Diệu 2 để sang khu vực đối diện bán cà phê mang đi, người đàn ông ở TPHCM quay lại thì phát hiện chiếc xe cùng ví tiền, giấy tờ tùy thân đã biến mất.

Ngày 13/5, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Trường Sơn (17 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ ngày 11/5, anh Đỗ Lê Duy Anh (34 tuổi) dựng xe máy trước nhà số 152 đường Hoàng Diệu 2 (phường Thủ Đức, TPHCM) để sang khu vực đối diện bán cà phê mang đi cho người đi đường.

Một lúc sau, anh Anh quay lại thì phát hiện chiếc xe đã bị lấy mất. Bên trong xe còn có ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân nên đã trình báo công an.

Sau một hồi quan sát,đối tượng tiến đến và trèo lên xe máy tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét.

Chỉ sau khoảng 3 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trường Sơn là nghi can nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của anh Anh.

Theo lời khai, sau khi trộm được xe, Sơn đã mang bán cho một cửa hàng mua bán mô tô, xe máy cũ tại phường Chánh Hưng với giá 8,5 triệu đồng.

Công an phường Thủ Đức đã thu hồi chiếc xe máy để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#trộm cắp #xe máy #TPHCM #công an #nghi phạm #truy bắt #Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự #Công an TPHCM

