Hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường để 'tỉ thí võ thuật'

Nguyễn Dũng

TPO - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông cự cãi, vật lộn giữa đường Phạm Văn Đồng, thậm chí một người còn cầm thanh gỗ đuổi đánh đối phương.

Clip hai người ẩu đả nhau giữa đường.

Ngày 13/5, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng rồi lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng xe giữa đường, lớn tiếng cự cãi rồi lao vào vật lộn giữa dòng phương tiện đông đúc. Một người còn cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới và đuổi đánh đối phương.

Hình ảnh cắt từ clip.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, né tránh để đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Anh T., người quay đoạn video clip, cho biết khi đang di chuyển qua khu vực thì chứng kiến hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát ngay trên đường khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#giao thông #xô xát #Phạm Văn Đồng #đấu khẩu #TPHCM #tai nạn #Đội CSGT Hàng Xanh #Phòng CSGT #Công an TPHCM

