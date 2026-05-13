Bắt giữ nghi phạm trộm 580 thùng sữa tại bến xe ở Huế

Ngày 13/5, thông tin từ Công an phường Hương An (TP. Huế) cho biết vừa làm rõ vụ trộm số lượng lớn hàng hóa xảy ra tại khu vực bến xe phía bắc TP. Huế.
Trước đó, Công an phường Hương An tiếp nhận trình báo của anh T.V.T. (trú phường Hóa Châu, TP. Huế) về việc bị mất trộm 580 thùng sữa lúa mạch NESTLE để trên xe ô tô đỗ bên trong bến xe phía bắc TP. Huế. Tổng giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 180 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Hồ Hồng - Trưởng Công an phường, lực lượng Công an phường Hương An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát hiện trường, xác minh đối tượng nghi vấn và truy xét dấu vết liên quan.
Qua điều tra, công an xác định và bắt giữ nghi phạm là Võ Tấn Đăng Cao, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế. Theo cơ quan công an, Cao là đối tượng được tha tù trở về địa phương, chưa có công việc ổn định.
Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.