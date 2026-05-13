Tuyên án nhóm người bắt giữ, đánh đập doanh nhân người nước ngoài chuyển 10 triệu USDT

TPO - Liên quan đến vụ bắt cóc, giam giữ và ép doanh nhân người Trung Quốc chuyển hàng trăm nghìn USDT, TAND TPHCM vừa tuyên án phạt tù 8 bị cáo về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ kiểu xã hội đen xuyên quốc gia.

Trưa 13/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo trong băng nhóm có yếu tố nước ngoài liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử gây chấn động dư luận cả nước.

Các bị cáo tại phiên tòa trưa nay 13/5.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ma Cai (SN 1976) 6 năm tù; Li Chuang (SN 1978) 5 năm tù; Fan Guo Hui (SN 1986, cùng quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Cần Thơ) 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, ngụ Gia Lai) 3 năm tù cùng về hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Sinh Phi (SN 1989), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, cùng ngụ Gia Lai) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể, tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án mà các bị cáo phạm tội mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Ma Cai được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam đòi nợ ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia kế hoạch.

Để thuận tiện liên lạc và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch với lời hứa trả công lên tới 500.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam và đến TPHCM gặp các đồng phạm. Tại đây, nhóm này tiếp tục lôi kéo Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ tham gia theo dõi, truy tìm tung tích nạn nhân tại khu vực quận 7 (cũ) với tiền công hàng chục triệu đồng mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống cùng bạn bè tại quận 7, nhóm đối tượng lập tức triển khai hành động.

Theo hồ sơ vụ án, Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy để cảnh giới, trong khi các bị cáo khác sử dụng ô tô bám theo nạn nhân. Khi ông J. vừa mở cửa xe, nhóm đối tượng bất ngờ lao tới khống chế, dùng dao uy hiếp rồi ép đưa lên ô tô chở đi nơi khác giam giữ.

Tại địa điểm giữ người, các bị cáo liên tục đánh đập, sử dụng búa, dao và đinh để đe dọa tinh thần nạn nhân, buộc ông J. chuyển 10 triệu USDT - một loại tiền điện tử có giá trị đặc biệt lớn.

Do không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, ông J. xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân gọi điện cầu cứu bạn bè và chuyển trước 600.000 USDT (trị giá hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai.

Sau khi nhận được tiền, toàn bộ các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.