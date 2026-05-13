Thế giới

Quan chức cấp cao Mỹ - Trung gặp nhau tại Hàn Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đến Hàn Quốc sáng 13/5 để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Bắc Kinh trong tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đến sân bay quốc tế Incheon, sáng 13/5. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đàm phán sẽ bao gồm nhiều vấn đề để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 14 đến 15/5.

Ông Bessent không bình luận gì với các phóng viên khi đến sân bay Incheon.

Tờ News1 đưa tin, dẫn lời một nguồn tin Hàn Quốc, cho biết các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ diễn ra tại một phòng tiếp khách ở sân bay Incheon.

Ngoài ra, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cả ông Scott Bessent và ông Hà Lập Phong sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Phủ Tổng thống vào ngày 13/5.

Các quan chức Mỹ cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh, Mỹ và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ nhất trí về các diễn đàn nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, trong khi Trung Quốc dự kiến ​​sẽ công bố các thương vụ mua sắm liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng của Mỹ.

Bắc Kinh cũng muốn Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và đã bày tỏ lo ngại về một dự luật nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các thiết bị sản xuất chip quan trọng.

Reuters
