Người lính

Tình báo Mỹ nói Iran vẫn sở hữu năng lực tên lửa đáng kể

Quỳnh Như

TPO - Các đánh giá tình báo mật của Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể bất chấp tuyên bố từ chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng sức mạnh quân sự của Tehran đã bị "tan vỡ".

Theo New York Times, các đánh giá tình báo được tổng hợp vào đầu tháng 5 cho thấy Iran đã khôi phục quyền kiểm soát hoạt động đối với phần lớn các cơ sở tên lửa, trong đó có 30/33 địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz chiến lược.

Nguồn tin am hiểu các báo cáo mật cho biết, Iran hiện vẫn còn khoảng 70% kho tên lửa và các bệ phóng di động so với trước đợt không kích của Mỹ và Israel diễn ra từ ngày 28/2 đến 7/4.

Đánh giá của tình báo Mỹ cũng kết luận gần 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm của Iran trên cả nước đang hoạt động toàn phần hoặc một phần.

Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ nhận định cho rằng Tehran đã phục hồi đáng kể năng lực quân sự. Phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho rằng Iran hiểu rõ "thực trạng hiện tại của nước này không thể duy trì lâu dài".

Trong khi đó, phía Iran khẳng định khả năng quân sự đã nhanh chóng được củng cố sau lệnh ngừng bắn. Tháng trước, Tư lệnh Không quân IRGC, Chuẩn tướng Majid Mousavi, cho biết năng lực bổ sung tên lửa và máy bay không người lái của Tehran trong thời gian ngừng bắn đã vượt mức trước chiến tranh.

Hôm 10/5, ông Mousavi tuyên bố các tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái của Iran đã khóa mục tiêu vào các căn cứ Mỹ cùng tàu chiến đối phương trên khắp Vịnh Ba Tư, đồng thời khẳng định lực lượng Iran đang "sẵn sàng chờ lệnh tấn công cuối cùng".

Ngoại trưởng Iran: Cách tiếp cận của Mỹ là trở ngại chính để chấm dứt chiến tranh

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết cách tiếp cận "cực đoan" của Mỹ cũng như các hành động khác của nước này là những trở ngại chính trong việc chấm dứt tình trạng căng thẳng.

Nhận xét này được ông đưa ra trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Andreas Motzfeldt Kravik hôm thứ Ba (12/5).

Ông Araghchi cũng lưu ý rằng, những lời lẽ đe dọa, thiếu thiện chí và thiếu trung thực của Mỹ là những trở ngại khác trên con đường giải quyết tình hình hiện tại và đạt được một thỏa thuận khả thi.

Iran cũng tái khẳng định sẽ không nối lại đàm phán nếu Mỹ chưa chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa.

Ngoại trưởng Iran đồng thời nhấn mạnh Tehran đang tham gia các cuộc tham vấn nhằm xây dựng cơ chế quản lý eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế, với mục tiêu bảo đảm an toàn hàng hải và duy trì lưu thông qua tuyến đường chiến lược này.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #tên lửa #tình báo #Mỹ #eo biển Hormuz #quân sự #đàm phán #ngừng bắn #xung đột

