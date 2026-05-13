Nghẹn ngào lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma giữa Trường Sa

TPO - Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 (năm 2026) không giấu được nước mắt khi dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Trường Sa, vì nhà giàn DK1 thân yêu, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dâng trào cảm xúc

Hải trình gần 1.000 hải lý của Đoàn công tác số 14 (năm 2026) đã thực hiện 2 nghi lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma và trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Lễ tưởng niệm nào cũng dâng trào cảm xúc, khiến nhiều đại biểu nghẹn ngào.

Nghẹn ngào lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở Trường Sa, nhà giàn DK1. Video: Nguyễn Thành

Tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, Đại tá Phạm Văn Kết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, đọc diễn văn tưởng niệm 64 liệt sĩ chiến đấu hy sinh cách đây 38 năm trong sự kiện Gạc Ma (14/3/1988). Trong khói hương trầm nghi ngút giữa biển trời bao la, câu chuyện về sự quả cảm các anh được nhắc lại khiến ai cũng nghẹn ngào. Các anh đã dũng cảm ngoan cường chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển đảo Trường Sa.

Đại tá Phạm Văn Kết cho biết: Trong nhiều năm qua có 186 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo khu vực Quần đảo Trường Sa. Trong đó có 118 đồng chí của Lữ đoàn 146. Đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vào tháng 3/1988.

Các anh nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Mặc dù nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành và trực tiếp là cán bộ chiến sĩ Hải quân đã cố gắng hết sức mình, song lòng biển thì sâu rộng mà sức người thì có hạn, hoàn cảnh bất lợi nên đến nay hình hài nhiều đồng chí vẫn đang phải nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo, đang hàng ngày, hàng giờ mòn mỏi theo thời gian, quặn đau trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên bão tố.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bạn trẻ tại lễ tưởng niệm.

“Hương trầm quyện gió tỏa quanh/ Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/ Sống không mưu lợi tầm thường/ Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng” những câu thơ được Đại tá Kết đọc lên kết thúc phần diễn văn trong nghẹn ngào, khiến ai nấy cũng rơi lệ.

Những ánh mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài pha vị mặn mòi của biển cả nhỏ xuống những cánh hoa, được thả xuống biển Trường Sa thân yêu cùng lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân.

Nghẹn ngào trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Những người lính đã hóa thành cột mốc chủ quyền

Lần đầu tiên đến với Trường Sa và dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở vùng biển Cô Lin - Lên Đao - Gạc Ma, anh Nguyễn Viết Thắng (đại biểu đến từ Ngân hàng TMCP Quân đội) không giấu được xúc động.

"Buổi lễ tưởng niệm thật xúc động. Với điều kiện sinh sống trên đất liền chúng em không thể tưởng tượng được năm 1988 các anh đã phải chiến đấu hy sinh như thế nào để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được ra Trường Sa, giữa biển trời thiêng liêng, được nghe những câu chuyện cảm động, chúng em thêm thấu hiểu hơn sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ những tấc đất cho quê hương, cho Tổ quốc, gìn giữ hòa bình cho thế hệ sau", anh Thắng chia sẻ.



Nghẹn ngào Trường Sa.

"Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay với Tổ quốc, với nhân dân. Là người trẻ, chúng em tự hứa phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chung tay gìn giữ những tấc đất, tấc vàng mà các anh chiến sĩ đã hy sinh hơn 38 năm trước, tiếp nối truyền thống cha ông để cùng chung tay giữ trọn vẹn chủ quyền của Tổ quốc”, anh Thắng nói.

Tại thềm lục địa phía Nam, ngay cạnh nhà giàn DK1 lễ tưởng niệm cũng được cử hành trong không khí đầy trang nghiêm để đoàn công tác tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Lại Văn Tung - Phó Chính ủy Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, xúc động nghẹn ngào trong bài diễn văn tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh nơi đây. Đó là, câu chuyện về sự hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn DK1/3 Phúc Tần trong cơn bão số 10 (tháng 12/1990) khi nhà giàn bị đánh sập. Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã nhường phần lương khô, phao cứu sinh cho đồng đội, chấp nhận hy sinh để lại tấm gương sáng ngời.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào tại lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Hay như tại nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên trong cơn bão số 8 năm 1988 khiến 3 cán bộ chiến sỹ hy sinh. Hình ảnh Chuẩn úy Lê Đức Hồng trong giây phút cuối cùng vẫn giữ vững thông tin liên lạc, gửi lời chào “vĩnh biệt đất liền” trước khi hòa mình vào biển khơi, mãi là biểu tượng cao đẹp của ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành của người chiến sĩ Hải quân.

"Sự hy sinh của các anh trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ hồ - người chiến sĩ Hải quân. Đồng thời, là những cột mốc khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi... Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Đại tá Lại Văn Tung xúc động.

​

​