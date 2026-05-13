Bùi Đình Khánh, từ kẻ ‘ship’ ma túy đến nổ súng chống Công an

TPO - Khoảng gần 22 giờ đêm 17/4/2025, khu vực gần chung cư Dragon Castle và tuyến đường dẫn ra Bãi Cháy (Quảng Ninh) vang lên nhiều tiếng súng chát chúa. Trong ánh đèn xe hỗn loạn, một người đàn ông cầm súng AK lao lên ô tô bỏ chạy giữa vòng vây của lực lượng Công an.

“Đánh hàng” từ những cuộc điện thoại

Chỉ trong vài giờ, cái tên Bùi Đình Khánh từ một mắt xích vận chuyển ma túy trong bóng tối trở thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc, liên quan vụ nổ súng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bùi Đình Khánh được dẫn giải đến phiên tòa xét xử sáng 13/5.

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú phường Việt Hưng, Quảng Ninh) không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền sự liên quan hành vi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Khánh không phải “ông trùm” như những đồn đoán trên mạng xã hội sau vụ án, mà là mắt xích trung chuyển, cất giấu và giao nhận ma túy cho nhóm của Hà Thương Hải, đối tượng cầm đầu đường dây heroin liên tỉnh.

Cáo trạng cho thấy, từ cuối năm 2024, đường dây heroin bắt đầu hình thành với nguồn hàng từ Phú Thọ, Hà Nội rồi đưa về Quảng Ninh tiêu thụ. Các đối tượng liên lạc qua Telegram, Zalo, dùng biệt danh, đổi sim liên tục, thuê taxi, xe dịch vụ để vận chuyển ma túy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long.

Những cuộc gọi ngắn ngủi được các đối tượng gọi là “đánh hàng”. Sau mỗi cú điện thoại, heroin được giấu trong túi bánh kẹo, hộc xe, túi nilon, thùng xốp rồi lập tức di chuyển xuyên tỉnh.

Trong mạng lưới đó, Bùi Đình Khánh được giao thuê căn hộ số 1406 tại chung cư GreenBay ở phường Bãi Cháy làm nơi cất giấu ma túy. Căn hộ này dần trở thành điểm trung chuyển của heroin, ketamine, thuốc lắc và cũng là nơi nhóm đối tượng cất giấu súng đạn quân dụng.

Theo điều tra, Hà Thương Hải nhiều lần chỉ đạo Khánh nhận “hàng”, giao cho khách và trả tiền công từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng. Mỗi chuyến trót lọt, Khánh càng lún sâu hơn vào đường dây ma túy xuyên tỉnh.

Đầu năm 2025, nhóm này bắt đầu tăng cường chuẩn bị vũ khí để sử dụng trong quá trình áp tải hàng cấm. Hải mua 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng revolver cùng hàng chục viên đạn từ Quảng Nam mang ra Quảng Ninh cất giấu.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa từ sáng sớm.

Ban đầu, số súng được giấu ở phòng trọ rồi chuyển về căn hộ GreenBay. Những khẩu AK được các đối tượng tháo rời, giấu trong túi xách, balo và chỉ lắp ráp khi chuẩn bị giao dịch ma túy số lượng lớn.

Nổ súng chống trả khi bị bao vây

Tối 17/4/2025, lực lượng Công an Quảng Ninh triển khai phương án bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng chuẩn bị giao dịch heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castle.

Theo cáo trạng, lúc này Khánh mang theo khẩu AK đã lên đạn, ngồi trên xe cùng đồng bọn để đi giao ma túy. Khi phát hiện lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy.

Trong cơn hỗn loạn, Bùi Đình Khánh cầm AK bắn nhiều phát về phía lực lượng truy bắt nhằm thoát thân. Tiếng súng vang lên liên tiếp, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải trúng đạn trong quá trình làm nhiệm vụ và hy sinh sau đó.

Các bị cáo xác nhận nhân thân tại phiên tòa.

Sau khi tháo chạy khỏi hiện trường, Khánh liên tục thay đổi phương tiện, đổi điện thoại, nhờ người quen chở đi nhiều tỉnh thành. Có thời điểm, Khánh thuê taxi chạy lòng vòng qua Hải Dương, Hà Nội rồi lên Phú Thọ nhằm cắt đuôi truy xét.

Trong những ngày lẩn trốn, nhiều người quen của Khánh bị lôi kéo vào vòng lao lý vì hành vi che giấu tội phạm. Người cho ở nhờ, người chở xe, người chuyển tiền, người xóa dấu vết liên lạc… lần lượt bị khởi tố.

Khi khám xét căn hộ GreenBay và nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13,8 kg heroin cùng lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamine, methamphetamine, thuốc lắc và nhiều vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, riêng Bùi Đình Khánh bị truy tố về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.

Vụ án cũng phơi bày thực tế đáng lo ngại về những đường dây ma túy liên tỉnh ngày càng manh động, sử dụng cả vũ khí quân dụng để bảo vệ “hàng trắng”. Và phía sau những cuộc điện thoại tưởng như bình thường, là cả một mạng lưới tội phạm sẵn sàng nổ súng để thoát thân bằng mọi giá.

