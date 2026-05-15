Lý do lần thứ 2 tạm dừng xử vụ ly hôn nghìn tỷ của một đại gia ở TPHCM

TPO - Hôm nay (15/5), TAND Khu vực 5 TPHCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ H.N.T.T. (54 tuổi, nguyên đơn) với vợ là bà N.T.N.A. (bị đơn, 48 tuổi). Tuy nhiên, thay vì tuyên án như dự kiến, HĐXX tiếp tục xét xử và tạm dừng phiên tòa.

Bị đơn tại phiên tòa sáng 15/5.

Phiên tòa được mở ngày 12/5. Sau 1 ngày xét xử, Tòa tạm dừng và đến hôm nay tiếp tục rồi lại tạm dừng.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn.

Theo đó, phía nguyên đơn đề nghị HĐXX tách phần hôn nhân để giải quyết trước, các vấn đề liên quan đến tài sản sẽ được xem xét, giải quyết sau. Tuy nhiên, luật sư của bị đơn không đồng ý với đề nghị này và đề nghị tòa án không tách vụ án.

Phía bị đơn cũng đề nghị thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ một số nội dung của vụ án.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, HĐXX sau khi hội ý đã quyết định tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ; đồng thời cho biết việc tách vụ án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chánh án.

Theo hồ sơ vụ việc, bác sĩ T. là chủ nhân chuỗi Phòng khám nha khoa – thẩm mỹ có tiếng tại TPHCM. Ông T. kết hôn với bà A. vào đầu những năm 2000. Đến tháng 3/2015, ông T. nộp đơn xin ly hôn tại tòa án với lý do cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc.

Thời điểm đó, ông T. thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản và con chung sẽ sống với mẹ.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tranh tụng, đến giữa năm 2024, ông T. khởi kiện, đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng bản thân bị lừa dối khi kết hôn, đồng thời nêu nhiều nghi vấn liên quan giấy chứng nhận kết hôn như chữ ký, vị trí ký tên và việc thực hiện thủ tục đăng ký.

Ông T. cũng khai từng đi giám định ADN và phát hiện con gái không cùng huyết thống với mình. Theo ông T., đây là lý do khiến ông cho rằng cuộc hôn nhân tồn tại suốt nhiều năm là “ngoài mong muốn”.

Trong khi đó bà A. khẳng định cả hai tự nguyện kết hôn, từng tổ chức lễ cưới có gia đình và bạn bè chứng kiến, đồng thời cùng nhau gây dựng hệ thống cơ sở nha khoa – thẩm mỹ với khối tài sản đồ sộ như hiện nay. Bà cho rằng trong suốt nhiều năm, từ khi nộp đơn ly hôn đến trước thời điểm thay đổi yêu cầu, chồng bà vẫn thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và sử dụng giấy đăng ký kết hôn trong nhiều giao dịch dân sự, mua bán nhà đất.

Theo bà A., chỉ khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản chung và đề nghị xác minh các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng thì ông T. mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật. Bà A. vẫn giữ quan điểm đề nghị tòa giải quyết ly hôn và chia tài sản theo quy định pháp luật.

Khối tài sản tranh chấp được cho là có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp nha khoa – thẩm mỹ đã gây dựng trong nhiều năm.