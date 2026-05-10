Bóng Ma Hạnh Phúc: Lê Phương tiết lộ lý do Mai mặc áo vàng trong cảnh ly hôn

Bóng Ma Hạnh Phúc đã kết thúc vào ngày 9/5 sau nhiều ngày liên tục thử thách độ kiên nhẫn của khán giả với những tình tiết gây ức chế. Đến tận những tập cuối cùng, Thanh Mai mới ra tòa làm thủ tục ly hôn với Hoàng Dũng, chính thức kết thúc cuộc hôn nhân đã làm cô đau đớn tổn thương suốt thời gian dài.

Mai và Dũng ra tòa ly hôn.

Trong phân đoạn quan trọng được khán giả chờ đợi từ lâu, Lê Phương chọn một chiếc áo sơ mi kiểu cổ điển có màu vàng mù tạt, đủ nổi bật mà vẫn đảm bảo lịch sự để xuất hiện trong phiên tòa ly hôn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng ảnh chụp cùng Lương Thế Thành và nói vui rằng biết chồng cũ thích màu vàng nên cô đã bồi hồi chọn áo vàng để ra tòa.

"Bé ba" Như Trang từng mặc bộ đầm màu vàng đi chơi với Dũng.

Lời giải thích dí dỏm của Lê Phương khiến khán giả nhớ tới chiếc đầm vàng định mệnh trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Bé ba Như Trang từng mặc một chiếc váy vàng rực rỡ để cùng Hoàng Dũng đi dạo chơi, mua sắm công khai ở chỗ đông người. Sau đó, Thanh Mai đã nhìn thấy tấm ảnh chồng mình hẹn hò cùng một cô gái mặc đầm vàng.

Chiếc đầm vàng có vai trò cực quan trọng trong phim.

Cuối cùng, Mai tê tái cõi lòng khi phát hiện trong tủ quần áo của Như Trang có một chiếc váy vàng, đồng nghĩa với việc cô gái trẻ mà Mai yêu thương giúp đỡ hết lòng lại đâm lén sau lưng cô, qua lại với chồng của Mai. Bộ đầm này có lẽ là trang phục nổi tiếng nhất phim, đến độ khán giả gọi luôn là “đầm vàng Bóng Ma Hạnh Phúc”.

Cho dù nhân vật Thanh Mai không “hắc hóa”, từ hiền lành hóa sắc sảo để lên kế hoạch báo thù hai kẻ bội bạc nhưng đoạn kết Bóng Ma Hạnh Phúc cũng phần nào thỏa lòng người xem khi Thanh Mai dứt khoát cắt đứt với gã chồng tệ bạc, quay trở lại sự nghiệp và đã có những thành công đầu tiên.