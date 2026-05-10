Hậu trường SHOWBIZ

Nghi vấn Hoa hậu Ý Nhi vừa được cầu hôn, mối tình 9 năm sắp đơm trái ngọt?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ một bức ảnh của Hoa hậu Ý Nhi cũng làm khán giả suy đoán nàng hậu đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai Anh Kiệt và chuyện tình bền chặt của hai người sắp bước sang giai đoạn mới.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi có chia sẻ bức ảnh chụp bầu trời với câu “Marry me” (Cưới anh nhé!) được tạo nên từ các cụm khói trắng. Ý Nhi không nói gì thêm, có thể chỉ là bức ảnh nàng hậu chụp lại lời cầu hôn của người khác nhưng cư dân mạng lại đoán đây là ẩn ý mà Ý Nhi muốn khoe rằng cô đã được bạn trai cầu hôn.

Ý Nhi đăng tải bức ảnh khiến nhiều người tò mò.

Chuyện tình của Ý Nhi và Anh Kiệt là trường hợp đặc biệt trong showbiz, khi hai người đã vượt qua không ít trở ngại từ khoảng cách địa lý đến những lời bình luận của cư dân mạng để luôn hạnh phúc bên nhau. Ý Nhi là mỹ nhân Việt đầu tiên ngay sau khi giành vương miện đã công khai bạn trai, và cũng là nàng hậu đầu tiên sánh bước bên bạn trai trong đêm chia tay danh hiệu “đương kim Hoa hậu”. Mọi người đều ấn tượng với nàng hậu đã dám bảo vệ tình cảm của mình thay vì giấu kín mọi chuyện.

Anh Kiệt luôn ở bên Ý Nhi suốt 9 năm qua.

Suốt 9 năm qua, từ khi Ý Nhi là một nữ sinh bình thường đến khi trở thành Miss World Vietnam 2023, dù là lúc cô đối mặt với vô số lời chỉ trích chê bai do những câu vạ miệng hay khi tỏa sáng ở cuộc thi Miss World 2025, dù là bạn học cùng lớp hay người ở Việt Nam người sang Úc thì Anh Kiệt vẫn là chỗ dựa vững chãi, tin cậy của Ý Nhi.

Chuyện tình 9 năm của hai người sắp có cột mốc mới?

Trong các sự kiện quan trọng của nàng hậu, Anh Kiệt đều xuất hiện, không quên mang theo một bó hồng đỏ để tặng bạn gái và lặng lẽ đứng một góc khuất nhìn Ý Nhi sáng bừng trên sân khấu bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

Bản thân Ý Nhi cũng thoải mái, vui vẻ trò chuyện, dành cử chỉ tình cảm cho Anh Kiệt ngay trước ống kính máy quay. Không quá ồn ào trên mạng xã hội nhưng cũng không che giấu, Ý Nhi và Anh Kiệt cứ lặng lẽ bên nhau, chậm rãi chứng minh rằng sóng gió chỉ làm tình cảm của hai người thêm bền chặt mà thôi.

Và một đám cưới trong thì tương lai sẽ là cột mốc đáng nhớ cho Ý Nhi và Anh Kiệt, rằng showbiz vẫn có những chuyện tình bền chặt đáng ngưỡng mộ.

