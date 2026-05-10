"Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu úp mở về phiên bản khác của "Rơi Vào Tình Yêu"

Tôn Huy

HHTO - Sau sản phẩm đầu tay "Rơi Vào Tình Yêu", Thái Lê Minh Hiếu úp mở về một phiên bản khác của ca khúc sẽ xuất hiện trong chương trình sắp tới khiến khán giả thêm tò mò.

Sau thời gian xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang và giải trí, Thái Lê Minh Hiếu chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Rơi Vào Tình Yêu. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện phức tạp, nam nghệ sĩ cùng ê-kíp phát hành sản phẩm dưới dạng visualizer, tập trung vào hình ảnh, thần thái và trải nghiệm thị giác.

Sản phẩm khai thác cảm xúc rung động trong tình yêu với phần hình ảnh mang gam màu sáng, nhiều khung hình thiên về thời trang và tạo hình. Việc tối giản câu chuyện giúp khán giả tập trung nhiều hơn vào gương mặt, biểu cảm và phong cách trình diễn của Thái Lê Minh Hiếu trong lần đầu ra mắt với vai trò ca sĩ.

Thái Lê Minh Hiếu chia sẻ về kỷ niệm khó quên khi quay Rơi Vào Tình Yêu.

Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, khi được hỏi liệu việc khán giả xem xong Rơi Vào Tình Yêu và nhớ đến hình ảnh "Hiếu đẹp trai" có được xem là thành công hay không, Thái Lê Minh Hiếu thẳng thắn chia sẻ: "Với mình đó là một thành công, vì MV lần này mình và ê-kíp đánh vào visual của mình, thì khi mọi người xem MV thấy 'Ơ Hiếu đẹp quá' thì đúng là mình đã thành công rồi".

Chia sẻ này cũng phần nào cho thấy định hướng mà "Hiếu Hihi" theo đuổi ở giai đoạn hiện tại: Xây dựng dấu ấn nhận diện bằng hình ảnh trước khi tiếp tục mở rộng sang những thử thách khác về âm nhạc và sân khấu.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng úp mở về một phiên bản khác của Rơi Vào Tình Yêu sẽ xuất hiện trong một chương trình sắp tới. Mỹ nam sinh năm 2K2 cho biết anh hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ phiên bản mới này như cách mọi người đã đón nhận visualizer đầu tay. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa công bố Thái Lê Minh Hiếu góp mặt trong dàn nghệ sĩ tham gia. Việc "Hiếu Hihi" hé lộ còn một phiên bản khác của Rơi Vào Tình Yêu cũng khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng đây có thể là tiết mục được anh mang lên sân khấu "Anh tài" trong thời gian tới.

