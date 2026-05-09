Hậu trường SHOWBIZ

Thiều Bảo Trâm tái xuất với hình tượng "Thỏ Săn Mồi", kết hợp với nghệ sĩ nào?

Như Lê

HHTO - Lấy hình tượng chú thỏ vừa đáng yêu vừa tinh quái làm chủ đạo, Thiều Bảo Trâm khơi gợi sự tò mò về sản phẩm âm nhạc mà cô sắp cho ra mắt trong thời gian tới.

Trong hình ảnh teaser chính thức của Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với màn “hóa thỏ” đầy cuốn hút và bí ẩn. Trong Mood Clip đầu tiên của Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm cũng thể hiện những hành động đặc trưng của một chú thỏ và khiến fan “rần rần” bởi tạo hình quyến rũ dù chỉ mới là phần bóng đen sau bức màn.

Trước đó, Wanted Poster Thỏ Săn Mồi gây tò mò với hình bóng của Thiều Bảo Trâm và một chàng trai với góc nghiêng sắc nét, chưa được tiết lộ danh tính. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã đưa ra hàng loạt dự đoán liệu nam nghệ sĩ nào sẽ kết hợp cùng Thiều Bảo Trâm, là Ali Hoàng Dương, Quang Hùng MasterD hay Dangrangto, CoolKid?

Nếu ca khúc Không Lời ra mắt 1 năm trước có giai điệu nhẹ nhàng thì Thỏ Săn Mồi sẽ mang tiết tấu thú vị của Pop/R&B, phù hợp với không khí mùa Hè. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Trid Minh, sản xuất âm nhạc bởi Hino và Trid Minh. Thiều Bảo Trâm chia sẻ, cái tên Thỏ Săn Mồi đại diện cho hình ảnh một cô gái tưởng chừng ngây thơ, đáng yêu nhưng lại luôn giữ sự chủ động trong cảm xúc và các mối quan hệ.

Nữ ca sĩ cho biết: “Thỏ thường khiến mọi người liên tưởng đến sự mềm mại, dễ thương và có phần mong manh. Nhưng trong Thỏ Săn Mồi, cô gái ấy không phải người bị cuốn theo cảm xúc hay trở thành ‘con mồi’ của ai. Ngược lại, cô ấy tỉnh táo, biết mình muốn gì và luôn giữ thế chủ động trong cuộc chơi cảm xúc. Đó cũng là lý do Trâm thấy cái tên này thú vị vì nó có sự đối lập và nhiều tầng nghĩa”.

Sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió năm 2024, Thiều Bảo Trâm nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với khả năng hát live cảm xúc, vũ đạo chuyên nghiệp và phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút.

Đến năm 2025, Thiều Bảo Trâm ra mắt single Không Lời và tổ chức Fan Meeting đầu tiên trong sự nghiệp tại TP.HCM. Toàn bộ vé của sự kiện nhanh chóng bán hết, minh chứng cho sự ủng hộ và quan tâm của người hâm mộ dành cho Thiều Bảo Trâm.

