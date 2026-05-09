Ca khúc “Mất Kết Nối” của Dương Domic xuất hiện trong đề cử "Grammy Nhật Bản"

Đây là hạng mục bình chọn dành cho các ca khúc quốc tế nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người nghe. Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn trực tuyến thông qua nền tảng Spotify đến hết ngày 20/5/2026. Việc một ca khúc Việt Nam tiếp tục xuất hiện tại Music Awards Japan thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích V-Pop. Trước đó, ở mùa giải 2025, ca sĩ Tùng Dương từng giành chiến thắng tại hạng mục International Special Award với ca khúc Tái Sinh, cho thấy dấu ấn đáng chú ý của nghệ sĩ Việt tại sân chơi âm nhạc này.

Năm nay, sự góp mặt của Mất Kết Nối mở ra cơ hội để cộng đồng người hâm mộ DOPAMINE của Dương Domic tham gia bình chọn cho nam ca sĩ tại một hạng mục quốc tế của MAJ. Trước khi xuất hiện trong danh sách bình chọn của Music Awards Japan 2026, Mất Kết Nối là một trong những ca khúc tạo hiệu ứng đáng chú ý tại V-Pop, được Dương Domic trình diễn lần đầu tiên tại chương trình Anh Trai "Say Hi” mùa đầu tiên. Sau đó, bản hit này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng phần điệp khúc dễ nhớ.

Lễ trao giải Music Awards Japan 2026 sẽ diễn ra vào ngày 13/6/2026.

Bên cạnh Dương Domic, danh sách năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lady Gaga, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, JENNIE hay Mariah Carey. Ở thị trường Nhật Bản, nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nội địa cũng góp mặt tại các hạng mục quan trọng của giải thưởng. Cụ thể, hạng mục Nghệ sĩ của năm có sự góp mặt của Fuji Kaze, HANA và Mrs. GREEN APPLE, trong khi hạng mục Nghệ sĩ mới của năm ghi nhận các cái tên như CANDY TUNE, luv và STARGLOW. Một số hạng mục khác cũng thu hút sự chú ý như: Bản “Hit” toàn cầu xuất sắc nhất đến từ Nhật Bản, Văn hoá Bài hát thần tượng Nam xuất sắc nhất (Nhóm nhạc/Solo), Văn hoá Bài hát thần tượng Nữ xuất sắc nhất (Nhóm nhạc/Solo).

Music Awards Japan được thành lập từ năm 2025 dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Giải trí và Văn hóa Nhật Bản (CEIPA). Giải thưởng hướng đến việc kết nối thị trường âm nhạc Nhật Bản với khu vực và quốc tế, đồng thời tạo thêm không gian giới thiệu các nghệ sĩ châu Á đến công chúng toàn cầu.

Điểm nổi bật của MAJ chính là hệ thống thẩm định tầm vóc quốc tế do các chuyên gia hàng đầu dẫn dắt, đảm bảo sự công nhận dựa trên sự xuất sắc về nghệ thuật và tác động văn hóa. Đây là nơi hội tụ tiếng nói của hội đồng quyền lực với hơn 5.000 chuyên gia uy tín toàn cầu.

