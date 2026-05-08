Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Bóng Ma Hạnh Phúc khép lại, Lê Phương - Lương Thế Thành tái hợp trong dự án mới

Thiện Dư

HHTO - "Bóng Ma Hạnh Phúc" đi đến hồi kết, cũng là lúc dàn diễn viên thân thuộc tiếp tục những ngã rẽ sự nghiệp của riêng mình.

Sau hành trình "càn quét" mạng xã hội, Bóng Ma Hạnh Phúc đi đến hồi kết với 650 triệu lượt xem được ghi nhận. Hành trình vạch trần chồng tồi và tiểu tam "nuôi ong tay áo" của Thanh Mai (Lê Phương đóng) khép lại với dấu chấm hết trọn vẹn, khiến người xem hài lòng. Các diễn viên của phim cũng có buổi tụ họp trước khi "mỗi người một hướng" trên hành trình sự nghiệp của mình.

Lương Thế Thành

Sau khi gây bão màn ảnh nhỏ với vai Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành không để khán giả chờ đợi lâu khi xác nhận tái xuất màn ảnh rộng với dự án Mesdames Thanh Sắc. Điều khiến người hâm mộ vô cùng thích thú là nhân vật lần này của anh tiếp tục mang tên Dũng, mà cụ thể hơn là Bá Dũng.

Tương tự trong dự án truyền hình, Bá Dũng là một mắt xích quan trọng của toàn bộ mạch truyện Mesdames Thanh Sắc. Nhân vật này được khắc họa là Trưởng Ty Cảnh sát Sài Gòn những năm 1960, sở hữu ngoại hình lịch lãm, phong thái chững chạc và từng trải. Đây là một người đàn ông nắm giữ quyền lực trong tay, thấu hiểu "luật chơi" của cả hai thế giới trắng - đen. Sự sắc sảo và chiều sâu nội tâm của Bá Dũng hứa hẹn sẽ là bài toán thú vị để Lương Thế Thành khẳng định bản lĩnh diễn xuất của mình.

Lê Phương

Lê Phương trở thành cái tên nổi bật trên màn ảnh Việt trong đầu năm 2026 khi bên cạnh Bóng Ma Hạnh Phúc, cô còn ghi điểm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Khi hành trình của Mai khép lại, nữ diễn viên gây bất ngờ khi góp mặt trong phim điện ảnh Anh Hùng, đóng vai người vợ quá cố của Hùng (Thái Hòa). Nhân vật dù chỉ xuất hiện qua tranh ảnh, câu thoại, song vẫn là tác nhân quan trọng trong mối quan hệ cha con Hùng.

Bên cạnh vai khách mời đặc biệt này, Lê Phương vẫn chưa tiết lộ dự án đặc sắc tiếp theo. Mặt khác, cô vẫn duy trì hoạt động sân khấu với những vở kịch như Chung Nhà, hay Duyên Thệ đóng cùng "chồng Dũng" Lương Thế Thành.

Lương Thế Thành - Lê Phương "yêu lại từ đầu" trong vở Duyên Thệ của sân khấu kịch Thiên Đăng.

Ngân Hòa

Sau dự án Bóng Ma Hạnh Phúc, Ngân Hòa - sao nữ vào vai Trang "tiểu tam" vẫn chưa xác nhận dự án cụ thể nào tiếp theo. Tuy vậy, cô chia sẻ tin vui trên trang cá nhân rằng sức khỏe đã có chuyển biến tốt hơn, khẳng định "càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, được làm nghề và được tiếp tục gặp gỡ khán giả".

Võ Minh Khải

Đóng vai cậu con trai lớn Vũ, Võ Minh Khải được nhiều khán giả yêu thích sau Bóng Ma Hạnh Phúc. Chưa công bố kế hoạch phim ảnh nào khác, nam diễn viên chia sẻ nhiều lịch trình diễn sân khấu, trong các vở kịch như Song Trùng, Ngăn Lạnh Số 44... Tại đây, anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhiều khán giả nhận ra, xin chụp ảnh chung nhờ sức ảnh hưởng từ vai Vũ trên màn ảnh nhỏ.

Bảo Ngọc

Cô con út Tú của Bóng Ma Hạnh Phúc nhận được sự ủng hộ lớn khi luôn ra sức bảo vệ mẹ, chống lại Trang đến tận cùng. Sau Gia Đình Là Số Một năm nào, nữ diễn viên Bảo Ngọc có màn tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Sau khi dự án khép lại, Bảo Ngọc cũng công bố tin vui khi đã chính thức tốt nghiệp cấp 3, mở ra hành trình tương lai mới. Hiện tại, nữ diễn viên ưu tiên cho việc ôn thi, và chưa có dự án nghệ thuật nào mới được xác nhận.

