Lộ manh mối "tình đầu" của "Anh tài" BB Trần, cả hai sẽ hội ngộ ở ATVNCG 2026?

Vân Anh

HHTO - Trong chuỗi "xả hint" dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, một cái tên có mối quan hệ đặc biệt với "Anh tài" BB Trần bất ngờ được khán giả réo gọi.

Những ngày qua, chuỗi bài đăng "xả hint" dàn "Anh tài" của ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 thu hút sự chú ý đặc biệt của các Gai Con. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ, cho thấy sức nóng của chương trình đang tăng cao. Mới đây, từ một poster dày đặc "mật mã", các Gai Con đã nhanh chóng gọi tên Thuận Nguyễn là một trong những "Anh tài" khóa 2026.

Gai Con nhanh chóng giải được loạt "mật mã" về nam diễn viên/ người mẫu Thuận Nguyễn. Ảnh: ATVNCG.

Cụm từ "Ơn giời cậu đây rồi!" đi kèm mốc 2019 được cho là gợi nhắc trực tiếp đến chương trình cùng tên mà nam diễn viên từng tham gia. Trong khi đó, các ký hiệu như "-23kg", "BNN", "NVCC" được liên hệ tới những dự án phim và dấu mốc trong sự nghiệp của anh, càng củng cố thêm giả thuyết của netizen.

Đáng chú ý, "má Bảo" BB Trần, "bé Kay" Kay Trần và "dượng Thuận" mới đây đã bất ngờ hội ngộ trên sân khấu của Đảo Hoa Hậu Fanmeeting Day 3, thu hút sự chú ý của khán giả. Màn tương tác này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán, đặc biệt khi BB Trần cũng là cái tên nằm trong danh sách "Anh tài" khóa 2026 được lan truyền trước đó, nhất là sau chi tiết anh không nhận mũ tốt nghiệp tại concert Gai Home.

BB Trần, Kay Trần và Thuận Nguyễn đã có màn tương tác thú vị với nhiều "mảng miếng". Nguồn: Đảo Hoa Hậu.

Thuận Nguyễn được nhiều khán giả xem là hình mẫu "mỹ nam" điển hình với chiều cao 1m88, gương mặt góc cạnh và ngoại hình nổi bật. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Thuận Nguyễn bắt đầu với những vai diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Anh ghi dấu qua nhiều dự án phim như Bẫy Ngọt Ngào, Người Vợ Cuối Cùng... với nỗ lực làm mới hình ảnh qua từng vai diễn.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống cá nhân của Thuận Nguyễn cũng thu hút sự quan tâm, trong đó có mối quan hệ thân thiết với BB Trần. Cả hai cùng với Hải Triều từng tạo nên "bộ ba parody" quen thuộc với khán giả trẻ qua loạt video hài hước như Bùa Yêu, Cả Một Trời Thương Nhớ...

Sự tung hứng duyên dáng, những màn tương tác "lầy lội" giúp Thuận Nguyễn và BB Trần trở thành cặp bạn thân được yêu thích. BB Trần thường gọi Thuận Nguyễn là "mình", xưng "em", thậm chí không ngại gọi anh là "tình đầu" khiến netizen thích thú.

Các Gai Con "thắp nến" cho cặp bạn thân Thuận Nguyễn - BB Trần hội ngộ tại ATVNCG 2026. Ảnh: FBNV.
