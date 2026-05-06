Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Thầy dạy diễn xuất cho Võ Điền Gia Huy - Ma Ran Đô, có duyên với "F4 nam thần"

Thiện Dư

HHTO - Diễn xuất của "F4 nam thần điện ảnh Việt" đang gây sốt như Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô... đều do nghệ sĩ kỳ cựu này dẫn dắt, đào tạo.

Gần đây, khán giả bắt đầu gọi tên "F4 nam thần điện ảnh Việt" đương đại gồm Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng và Quốc Anh. Dàn nam diễn viên 9X này có nhiều điểm chung thú vị, trong đó có 2 cái tên chung một người thầy đào tạo diễn xuất.

maxresdefault.jpg

NSƯT Hữu Châu chính là người thầy dìu dắt Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô. Vừa qua vào ngày 30/4, nam nghệ sĩ chia sẻ lại hình ảnh năm xưa của anh và học trò Võ Điền Gia Huy. Gia Huy cũng gọi NSƯT Hữu Châu bằng "thầy", cho thấy mối quan hệ gắn bó của cả hai dù hiện tại, sao nam sinh năm 1996 đã bùng nổ danh tiếng với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

aaa.png
screenshot-2026-05-05-154511.png
Võ Điền Gia Huy nhắn gửi thân thương đến thầy Hữu Châu.
683774137-4385285328283409-1867649404835627739-n.jpg
Võ Điền Gia Huy là học trò của NSƯT Hữu Châu.

Tương tự, Ma Ran Đô là một trong những học trò nổi tiếng của thầy Hữu Châu. Nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh, bình luận thân thiết với thầy trên mạng xã hội, tạo nên nhiều chủ đề hài hước. Nam chính Nụ Hôn Bạc Tỷ cũng xuất hiện bên thầy trong những dịp quan trọng, như ngày Nhà giáo Việt Nam hay thời điểm NSƯT Hữu Châu ra mắt sách. Hiện tại, Ma Ran Đô đã thành danh, trở thành một trong những gương mặt tân binh sáng giá của điện ảnh Việt với chuỗi 3 phim trăm tỷ liên tiếp.

559051062-18358494814081520-4384180480811001441-n.jpg
Ma Ran Đô cũng được NSƯT Hữu Châu đào tạo diễn xuất.

Ngoài vai trò là thầy của Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô, NSƯT Hữu Châu còn có "cơ duyên" với hai cái tên còn lại trong F4 - Trần Ngọc Vàng và Quốc Anh. Cả hai chàng trai đều từng đóng phim Giấc Mơ Của Mẹ cùng NSƯT Hữu Châu, trong đó Trần Ngọc Vàng vào vai cậu con trai út. Thời điểm Trần Ngọc Vàng đóng các phim như Tử Chiến Trên Không hay Heo 5 Móng, NSƯT Hữu Châu đều đăng bài ủng hộ.

Cả Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng cũng có những thành tích ấn tượng không kém cạnh Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô. Quốc Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh trăm tỷ như Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu Thỏ Ơi!!, còn Trần Ngọc Vàng vừa "bỏ túi" Heo 5 Móng với doanh thu sắp đạt 100 tỷ đồng.

1656469240-uli2104.jpg
NSƯT Hữu Châu đóng phim cùng Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng.

Ngoài những cái tên "nam thần" trên, NSƯT Hữu Châu còn có nhiều học trò tài năng, nổi danh trong làng giải trí Việt. Tiêu biểu phải kể đến Minh Dự, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Trần Phong, Hữu Đằng... đều có chỗ đứng trong mảng diễn xuất phim ảnh và sân khấu. Trong năm 2026, nam nghệ sĩ kỳ cựu cũng tham gia nhiều dự án phim đặc sắc như Nhà Mình Đi Thôi hay nổi bật nhất là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, trong đó ông ghi điểm với vai người cha câm điếc.

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Thiện Dư
#NSƯT Hữu Châu #Võ Điền Gia Huy #Ma Ran Đô #Quốc Anh #Trần Ngọc Vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục