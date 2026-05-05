Sự nghiệp diễn xuất của Hoa hậu Mai Phương sẽ ra sao sau phim Trùm Sò?

HHTO - Bộ phim đầu tay trở thành thất bại phòng vé là điều không ai mong muốn. Nhưng Trùm Sò có doanh thu thấp liệu có gây trở ngại cho sự nghiệp diễn viên của Hoa hậu Mai Phương?

Khi biết tin Mai Phương là nữ chính phim Trùm Sò, khán giả không mấy ngạc nhiên bởi thời gian qua, rất nhiều nàng hậu đã đi đóng phim như Hoa hậu Thiên Ân, Tiểu Vy, Kỳ Duyên … Chỉ có một điều thú vị là Miss World Vietnam 2022 nhận vai Thị Hến mà không cần đi casting.

Hoa hậu Mai Phương được chọn thẳng vào vai Thị Hến

Nhà sản xuất Thanh Thúy vô tình xem được một video của Mai Phương, thấy nàng hậu trẻ trung, tràn đầy năng lượng đúng theo tiêu chí “không bánh bèo mà cũng không nam tính” nên đã mời cô đóng phim. Tuy chưa từng học diễn xuất, cũng chưa đóng phim nhưng Mai Phương được ê kíp Trùm Sò khen là có giọng nói và ánh mắt ổn, lại rất chịu khó lắng nghe hướng dẫn của mọi người và tiếp thu nhanh.

Cô được nhận xét là diễn tròn vai

Khán giả xem Trùm Sò cũng thấy Mai Phương diễn tròn vai, trong các cảnh hài hước cũng không bị làm lố. Với một nàng hậu lần đầu đóng phim, Mai Phương đã chứng tỏ cô cũng có khả năng diễn xuất. Nhưng Trùm Sò thất bại phòng vé chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần Mai Phương, cũng như ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp phim ảnh của cô.

Đoàn Thiên Ân có xuất phát điểm khá giống Mai Phương

Bởi nhiều nhà sản xuất sẽ có chút ngần ngại khi làm việc với một diễn viên “vừa đóng phim đã ế khách”, sợ sự kém may mắn ấy sẽ tái diễn. Thế nhưng phim Việt đã có một nàng hậu thất bại ở phim đầu tay nhưng thành công rực rỡ ở hai dự án tiếp theo, đó là Đoàn Thiên Ân. Miss Grand Vietnam 2022 debut sự nghiệp diễn viên với Công Tử Bạc Liêu. Nhưng bộ phim chỉ thu về 36 tỷ đồng, được xem là lỗ nặng khi chi phí sản xuất khá lớn.

Cơ hội tỏa sáng cho Mai Phương vẫn còn nhiều

Đoàn Thiên Ân không nản lòng, cô tiếp tục chăm chỉ đi casting các dự án tiếp theo và đến bây giờ đã sở hữu hai bộ phim có doanh thu cao là Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Vì thế, Hoa hậu Mai Phương vẫn có nhiều cơ hội tỏa sáng trong các dự án tiếp theo sau lần debut chưa thành công.