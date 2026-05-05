Ngân Hòa tiết lộ gì về vai Trang "bé ba" trước khi Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bóng Ma Hạnh Phúc đang chuẩn bị phát sóng tập cuối và "tiểu tam" Như Trang, nhân vật bị ghét nhất phim tâm sự gì với khán giả?

Theo dự kiến, tập cuối Bóng Ma Hạnh Phúc sẽ lên sóng vào ngày 9/5 và cho đến giờ này, chuyện phim vẫn rối như mớ bòng bòng. Khán giả những tưởng hành trình báo thù của người vợ Thanh Mai sẽ kéo dài nhiều tập cho bõ công cô bị gã chồng tệ bạc Hoàng Dũng và "tiểu tam" tâm cơ Như Trang dàn kế lừa gạt. Nhưng đến những tập gần đây, Thanh Mai vẫn chưa “hắc hóa” rõ ràng, cô vẫn đau khổ trong khi Dũng và Trang không ngại công khai tình cảm.

Dũng và Trang bị khán giả càng xem càng ghét bỏ.

Tất nhiên khán giả xem phim vô cùng căm ghét cặp đôi Dũng - Trang khi ngang nhiên làm chuyện bất nhân bất nghĩa với Mai, dù cô luôn hết lòng hết dạ đối tốt với họ. Lương Thế Thành đã nhiều lần năn nỉ khán giả đừng đánh đồng anh là Dũng, đừng thả bình luận chỉ trích nặng nề trong trang cá nhân của anh. Nam diễn viên mong người xem hãy bình tĩnh chờ đến tập cuối để thấy Dũng và Trang phải trả giá.

Lương Thế Thành cùng Ngân Hòa đều vào vai phản diện.

Còn Ngân Hòa vai Như Trang lại bình tĩnh hơn, cô gửi lời cảm ơn mọi người đã xem phim, đã thương hoặc ghét nhân vật, đã nhắn tin, bình luận và dõi theo bộ phim suốt thời gian qua. Có thể thấy Ngân Hòa cũng nhận được rất nhiều lời mắng mỏ, công kích trên trang cá nhân khi khán giả quá phẫn nộ với vai diễn của cô, nhưng nữ diễn viên lại sẵn lòng đón nhận vì hiểu rằng càng bị ghét bỏ, cô càng thành công với vai phản diện.

Ngân Hòa rất hạnh phúc khi có vai diễn thành công.

Ngân Hòa cũng tin rằng dù Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc nhưng cảm xúc mà khán giả và diễn viên cùng nhau đi qua thì còn ở lại rất lâu. Bởi sau một thời gian dài chưa tạo dựng được tên tuổi, bộ phim này đã giúp Ngân Hòa có được vai diễn ấn tượng, giúp cô được khán giả nhớ mặt biết tên.

#tiểu tam Như Trang #Ngân Hòa #Bóng Ma Hạnh Phúc #phim truyền hình #phim Việt giờ vàng #Lương Thế Thành #Lê Phương

