Bóng Ma Hạnh Phúc ngày càng gay cấn: Lê Phương đến khi nào mới chịu “hắc hóa”?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khán giả đã chịu hết nổi trước những gì mà Thanh Mai (Lê Phương) phải chịu đựng, nhất là sau những gì đang xảy ra ở những tập mới nhất của Bóng Ma Hạnh Phúc.

Bóng Ma Hạnh Phúc chính là kiểu phim càng xem càng ức chế, nhưng lại có quá nhiều tình tiết dồn nén đầy gay cấn khiến khán giả không thể rời mắt, càng sốt ruột chờ đón các tập tiếp theo để xem phản ứng của các nhân vật. Khi Thanh Mai (Lê Phương) phát hiện mối quan hệ bất chính giữa Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Trang (Ngân Hòa), người xem đã nóng lòng chờ ngày Mai “hắc hóa” trả thù những kẻ bạc bẽo.

Thanh Mai quyết định ly hôn sau khi biết mọi chuyện.

Nhưng ở các tập gần đây, Thanh Mai dù đã chọn cách ly hôn nhưng vẫn chưa có hành động gì rõ rệt để lấy lại những gì đã mất. Cô lặng lẽ nhìn Hoàng Dũng tìm cách sang tên nhà cửa, tẩu tán tài sản và tiểu tam Trang còn công khai tới sống chung với anh ta. Mai còn bị con gái ghét bỏ, mắng mỏ, bởi việc cô đòi ly hôn đã phá tan hình ảnh gia đình hoàn hảo.

Khán giả sốt ruột chờ ngày cô phản kháng.

Ngược lại, Dũng xem chừng chưa chịu thiệt hại gì, thậm chí còn được nhận danh hiệu CEO xuất sắc của năm. Nhưng ngay khi Dũng lên sân khấu nhận giải, màn hình Led lại hiện lên một loạt hình ảnh tình cảm giữa Dũng và Trang, chẳng khác gì bằng chứng ngoại tình đã bị công khai, chiếc mặt nạ đạo mạo của Dũng đã rơi xuống và vỡ tan tành. Một doanh nhân thành đạt, được ngưỡng mộ, nay lại thành tâm điểm chỉ trích, chế giễu, sự nghiệp có nguy cơ mất hết.

Buổi vinh danh Dũng đã trở thành nơi vạch mặt hắn ta.

Chẳng ai ngờ Trang chính là kẻ đứng sau chuyện này, mà ai cũng nghĩ Thanh Mai là thủ phạm. Dũng cũng vậy, anh ta về nhà tra hỏi vợ, một mực cho rằng cô là kẻ phát tán video và còn ra tay hành hạ cô. Càng ngày, Dũng càng xử tệ với Mai khiến cho khán giả vừa xem vừa phẫn nộ, một phần thương cảm Mai tảo tần hết lòng với gia đình mà bị chồng bội bạc, con quay lưng, một phần bức xúc khi cô quá hiền lành nhẫn nhịn nên chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác.

Dũng còn hành hạ Thanh Mai khiến con cái cũng phẫn nộ thay mẹ.

Nhưng chắc hẳn đây là chủ ý của biên kịch, để Dũng bạc bẽo đến tận cùng khiến cho Mai không thể lùi bước thêm được nữa. Bởi khi nào Mai hết yếu đuối, Bóng Ma Hạnh Phúc mới có bước ngoặt để giữ chân người xem.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bóng Ma Hạnh Phúc #Lê Phương #Lương Thế Thành #Ngân Hòa #Bóng ma hạnh phúc ăn khách

