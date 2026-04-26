“Sơn Ca Vàng 2026” khởi động: Sân chơi âm nhạc cực “cháy” cho teen mê hát

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuộc thi âm nhạc dành cho teen Việt vừa chính thức khởi động, hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi cực kỳ thú vị cho các bạn yêu thích ca hát và ôm giấc mơ làm ca sĩ.

Được tổ chức với sự phối hợp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cuộc thi Sơn Ca Vàng 2026 dành cho các tween và teen từ 6 đến 16 tuổi thỏa sức thể hiện tài năng. Đây không chỉ là nơi để các bạn thể hiện giọng hát mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, làm quen với sân khấu và gặp gỡ nhiều bạn bè có chung niềm đam mê âm nhạc.

Sơn Ca Vàng là sân chơi thú vị cho teen trong hè này

Cuộc thi sẽ diễn ra qua 4 vòng: Thí sinh gửi video để casting online rồi đến casting trực tiếp, các bạn xuất sắc nhất sẽ đi tiếp vào bán kết và cuối cùng là chung kết toàn quốc. Hành trình này giống như một chuyến phiêu lưu âm nhạc, nơi mỗi vòng thi là một thử thách mới, nơi bạn có cơ hội tiếp cận đa dạng các dòng nhạc từ truyền thống đến hiện đại. Và mỗi lần vượt qua một chướng ngại vật, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn.

Quán quân cuộc thi sẽ có nhiều cơ hội đi theo con đường chuyên nghiệp

Ngoài ra, giải thưởng của cuộc thi cũng rất hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng kèm theo cúp và bằng chứng nhận. Đặc biệt, thí sinh giành giải quán quân không chỉ nhận phần thưởng lớn mà còn có cơ hội được đào tạo thanh nhạc chuyên sâu và biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp - một bước đệm tuyệt vời cho những bạn mơ ước trở thành ca sĩ trong tương lai.

Mỗi thí sinh tham gia sẽ có tấm thẻ kỷ niệm

Một điểm thú vị khác chỉ riêng cuộc thi này mới có là mỗi bạn tham gia sẽ nhận được “Thẻ Sơn Ca Vàng” vừa là số báo danh, vừa là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày dám thử sức và theo đuổi đam mê. Nếu bạn yêu ca hát, đây chính là cơ hội để bạn tỏa sáng và viết nên câu chuyện âm nhạc của riêng mình!

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
