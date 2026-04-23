Xem phim “Anh Hùng”: Người lợi dụng lòng trắc ẩn có đáng được thông cảm?

HHTO - Khi công chúng phẫn nộ sau khi phát hiện sự thật phía sau nhiều câu chuyện đẫm nước mắt để quyên tiền từ thiện, câu chuyện của "Anh Hùng" đã mang đến một góc nhìn khác.

Anh Hùng kể về người lái taxi tên Hùng (Thái Hòa) đang là ông bố đơn thân nuôi hai cô con gái, trong đó con gái út My bị bệnh suy gan, rất cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Hùng lúc nào cũng đau đáu cách kiếm thật nhiều tiền cứu con, chấp nhận dàn dựng một vụ giải cứu người để được dư luận quan tâm chú ý, từ đó kêu gọi giúp đỡ. Hùng đã thực hiện phi vụ thành công, chuyện về ông bố đơn thân hoàn cảnh khó khăn mà vẫn xả thân cứu người đã khiến xã hội cảm động, từ đó cộng đồng chẳng tiếc quyên tiền cho con gái anh chữa bệnh.

Hùng đau đáu nỗi lo chữa bệnh cho con

Nhưng tất nhiên mọi chuyện càng ồn ào, thì vở kịch mà Hùng dựng nên cũng bắt đầu lộ ra những manh mối đáng ngờ. Khi bị lật tẩy lớp vỏ bọc “anh hùng đời thật”, Hùng sẽ làm gì? Chấp nhận bị cộng đồng mắng mỏ, giữ lại số tiền ủng hộ để cứu con hay nói ra sự thật, trả lại tiền và xin lỗi?

Vở kịch cứu người giúp anh trở thành người hùng trên mạng xã hội

Anh Hùng đã nói lên một sự thật khó chịu mà mọi người thường né tránh: “Đa phần chúng ta cũng từng chần chừ khi giúp một người khác”. Bộ phim nêu thẳng vấn đề này từ các cảnh đầu tiên của Hùng, khi hoàn cảnh biến anh thành một người vô tâm với thế giới. Kịch bản tận dụng các tình huống oái oăm xoay quanh Hùng để khiến khán giả nhận ra rằng sự phán xét đang dần lên ngôi, trong khi hy vọng và sự vị tha trở thành của hiếm.

Nhưng công chúng sẽ phẫn nộ thế nào khi biết sự thật?

Làn sóng dư luận, dù đúng dù sai, cũng đều dẫn đến những hệ quả khôn lường, có thể khiến một con người từ trên cao rơi xuống đáy vực. Không cố gắng nhồi nhét “twist” hay những khung hình gây sốc, phim chỉ nhẹ nhàng đánh thức những “anh hùng không tên” trong mỗi con người, và lòng tốt vẫn có thể được lan tỏa giữa đường đời bộn bề hiện nay.