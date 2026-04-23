Không chỉ Bóng Ma Hạnh Phúc, một phim Việt khác cũng có nhân vật Trang gây ức chế

HHTO - Khán giả bức xúc thế nào với nhân vật "tiểu tam" Như Trang phim "Bóng Ma Hạnh Phúc" thì sang "Bước Chân Vào Đời", một cô nàng tên Trang cũng khiến người xem ức chế như thế.

Trùng hợp làm sao, hai phim Việt giờ vàng lên sóng thời điểm này đều có nhân vật tên Trang khiến khán giả càng xem càng bực. Bóng Ma Hạnh Phúc thì xuất hiện "tiểu tam" Như Trang mưu mô, sẵn sàng phá hoại gia đình người có ơn cưu mang giúp đỡ mình. Bước Chân Vào Đời thì nữ phụ Trang cũng chưa có cái nết nào ổn.

Trang là nhân vật gây khó chịu nhất phim Bước Chân Vào Đời

Kịch bản phim xây dựng ba chị em mỗi người một kiểu. Chị cả Thương hay khóc, em gái Trang đành hanh, tham vọng đến mức bất chấp, em út Sơn thì nổi loạn. Trang không giấu khao khát thành công càng sớm càng tốt, nên sẵn sàng làm mọi thứ để thăng tiến nhanh và thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.

Cô lúc nào cũng muốn đổi đời thật nhanh

Khi khách mời từ chối tham gia buổi talkshow đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Trang không ngại quỳ xuống năn nỉ. Trang cũng có nhiều hành động trên mức đồng nghiệp với cấp trên. Thậm chí khi được sếp cũ tỏ ra quan tâm muốn giúp đỡ, Trang sẵn sàng qua đêm cùng dù biết anh ta đã có vợ. Trang ngày càng không biết điểm dừng, bất chấp mọi thứ để thành công, lúc nào cũng cho rằng mình hiểu biết nhưng thực ra lại bỏ người tốt chốt người tồi… Chính vì thế, khán giả xem phim đang chờ ngày Trang trả giá và rơi vào cay đắng bẽ bàng.

Khán giả đang chờ ngày Trang phải trả giá

Không chỉ tính cách gây khó chịu, tạo hình của Trang cũng không vừa mắt khán giả. Suốt nhiều tập phim, cô luôn diện áo trễ vai, sơ mi kèm áo len cổ tròn đi cùng váy hoặc quần siêu ngắn cùng đôi bốt đen cao gần đầu gối. Style này bị cho là không hợp môi trường công sở đã đành, Trang còn diện đi diện lại đôi bốt như thể tủ giày của cô chỉ có đúng đôi này. Với một nhân vật luôn tỏ ra sành điệu như Trang, phong cách thời trang có phần đơn điệu, một màu dường như không hợp lý lắm.