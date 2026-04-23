Đường đua phim lễ 2026: Phí Phông về đích sớm, siêu phẩm nào vụt sáng tiếp theo?

Có 5 dự án phim chiếu rạp vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4 năm 2026 gồm Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo 5 Móng, Anh Hùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Trong đó cái tên đầu tiên đã chiếu sớm và đạt thành công.

Cuộc đua điện ảnh Việt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4 năm nay được dự đoán bùng nổ không kém gì Tết Nguyên đán, khi có đến 5 dự án cùng ra rạp một lúc. Với việc một tác phẩm đã "xuất phát" trước, các bộ phim còn lại được dự đoán sẽ có những chiến thuật và con đường riêng để chiếm cảm tình của khán giả.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Có thể nói, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã có quyết định khôn ngoan khi mở suất chiếu sớm hẳn một tuần trước khi gia nhập đường đua phim lễ. Tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Đỗ Quốc Trung gây chú ý khi khai thác giai thoại Phí Phông theo hướng đi sáng tạo, kết hợp yếu tố hình ảnh đậm tính tâm linh rừng núi. Bên cạnh đó, màn thể hiện của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy và sao nhí Nina Nuttacha được nhiều khán giả khen ngợi, góp phần giúp phim chạm mốc trăm tỷ và về đích sớm hơn dự kiến.

Heo 5 Móng

Tác phẩm kinh dị tâm linh Heo 5 Móng được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng ở dịp lễ lần này. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cô Năm Hợi ở miền Tây Nam Bộ, đồng thời tiếp nối Vũ trụ linh dị dân gian trên màn ảnh Việt. Sự kết hợp của Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng cùng Ốc Thanh Vân gây nên sự tò mò lớn, đặc biệt với những trích đoạn ngắn đang gây sốt mạng xã hội gần đây.

Anh Hùng

Là dự án điện ảnh đầu tay của Võ Thạch Thảo, Anh Hùng khai thác câu chuyện góc khuất của phi vụ từ thiện tiền tỷ. Nam chính Hùng (Thái Hòa) làm nghề lái taxi và dấn thân vào những phi vụ giải cứu người bị nạn để nuôi danh tiếng, bên cạnh anh còn có sự giúp sức của người bạn tên Tuấn (Võ Tấn Phát). Song, sự thật đằng sau những chiêu trò của cả hai dần bại lộ, mang đến cảm xúc hồi hộp cho người xem. Với sự trở lại của "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa cùng chủ đề xã hội nhức nhối, Anh Hùng được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua phòng vé dịp lễ này.

Đại Tiệc Trăng Máu 8

Được "xào nấu" lại từ siêu phẩm One Cut of The Dead đến từ Nhật Bản, Đại Tiệc Trăng Máu 8 gây chú ý với chất "hài đen", quy tụ dàn sao đình đám như Vân Sơn, Hồng Ánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh... Dự án của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh kể về một đoàn phim đang ghi hình dự án mới, cùng những tình tiết "đá xoáy" ngành điện ảnh một cách thâm thúy. Với làn gió mới, phim có thể thu hút khán giả và được kỳ vọng thắng thế với tính truyền miệng, bám trụ lâu dài tại rạp thay vì bùng nổ ngay giai đoạn đầu.

Trùm Sò

Bộ phim cổ trang duy nhất ra rạp vào dịp lễ Giỗ Tổ - 30/4 năm nay đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Đức Thịnh sau nhiều năm vắng bóng. Trùm Sò mang màu sắc hài "lầy lội", xoay quanh một phi vụ trộm vàng của những người bạn lâu rồi không gặp. Ngoài Đức Thịnh trong vai nam chính, dự án còn gây chú ý với màn góp mặt của ngôi sao Mưa Đỏ Phương Nam, mỹ nhân Tam Triều Dâng đang gây chú ý với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cũng như Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Hiện tại, dự án này là ẩn số lớn, có thể trở thành "ngựa ô" bất ngờ của phòng vé nếu chất lượng tốt.