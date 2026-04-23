Ngoài Trung Quân, những nghệ sĩ nào từng lao đao vì lùm xùm say xỉn?

HHTO - Vụ việc của Trung Quân cho thấy, mất kiểm soát hành vi do say xỉn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào. Trong làng giải trí châu Á, rượu bia cũng là thứ vũ khí phá tan sự nghiệp của hàng loạt nghệ sĩ, khiến danh tiếng họ tụt dốc không phanh, thậm chí là phải vướng vào vòng lao lý.

Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông

Vào năm 2024, Suga (BTS) trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã bị cảnh sát phát hiện ngã trên đường do điều khiển xe trượt điện (scooter) trong tình trạng say xỉn.

Nồng độ cồn của Suga được đo ở mức 0,227% - mức cao nhất trong số những những thần tượng K-Pop bị xử lý vì tình trạng tương tự. Thành viên BTS bị phạt tiền, thu bằng lái và nhận kỷ luật từ đơn vị đang phục vụ. Dù không gây thiệt hại về người hay tài sản, vụ việc vẫn trở thành một vết đen trong sự nghiệp của Suga.

Hàng loạt tên tuổi tiêu biểu của làng nhạc xứ sở kim chi cũng từng phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông: Từ việc bị tước quyền điều khiển phương tiện, tạm đình chỉ hoạt động như Kim Jae Joong; đến việc gánh chịu khoản bồi thường dân sự và án phạt tài chính khổng lồ như Nichkhun (2PM); hoặc thậm chí là bị phạt tù vì bản án có tính chất nghiêm trọng như

(cựu WINNER).

Tại thị trường Hoa ngữ, dù các nghệ sĩ cực kỳ chú trọng vào hình tượng cá nhân, nhưng trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn xảy ra. Đơn cử như "nữ hoàng phim thần tượng" Trần Kiều Ân. Năm 2018, mỹ nhân họ Trần khiến người hâm mộ bàng hoàng khi bị cảnh sát Đài Bắc bắt giữ vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau khi đi tắm suối nước nóng và uống rượu, cô tự lái xe về nhà và vi phạm luật giao thông. Khi bị kiểm tra, nồng độ cồn của cô vượt mức cho phép nhiều lần.

Hình ảnh nữ diễn viên tiều tụy, đeo khẩu trang che kín mặt nộp tiền bảo lãnh và cúi đầu nói lời xin lỗi công chúng đã trở thành tâm điểm của truyền thông Cbiz.

Trần Kiều Ân được tại ngoại với mức phạt 100.000 Đài tệ (hơn 77 triệu VND ở thời điểm vi phạm) cùng 60 giờ công ích. Vụ việc giáng một đòn mạnh vào hình tượng ngọc nữ trong sáng mà cô cất công xây dựng suốt nhiều năm, khiến nhiều cô bị "mất điểm" trầm trọng.

Mất kiểm soát hành vi, dẫn đến bạo lực vì bia rượu

Kangin (cựu thành viên SUJU) đã từng khiến khán giả ngán ngẩm khi phạm phải 4 scandal lớn liên quan đến rượu bia trong vòng chưa đầy 10 năm. Không chỉ say xỉn lái xe, gây thiệt hại gồm 2 chiếc xe taxi và một cột điện, hành vi của Kangin còn nghiêm trọng hơn khi để bản thân không tỉnh táo dẫn đến xảy ra tình huống bạo lực, đánh đập bạn gái tại một quán rượu.

Số tiền mà Kangin phải nộp để khắc phục hậu quả lên đến hàng chục triệu KRW, bên cạnh đó việc liên tiếp mắc phải những bê bối say xỉn, hành hung khiến Kangin trở thành một "ma men" khiến nhiều người yêu K-Pop phải ám ảnh mỗi khi nhắc lại.

Sự tẩy chay dữ dội từ chính cộng đồng fan đã buộc Kangin phải tuyên bố rời khỏi Super Junior vào năm 2019, khép lại sự nghiệp trong tai tiếng.

Tại Nhật Bản, một vụ bê bối say xỉn cũng đã từng làm rúng động xứ sở hoa anh đào một thời. Tatsuya Yamaguchi - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại TOKIO - bị tố cưỡng hôn và có hành vi sàm sỡ với một nữ sinh trung học 16 tuổi tại nhà riêng khi bản thân đang trong tình trạng say xỉn.

Dù không bị truy tố do nạn nhân tình nguyện rút đơn tố cáo, Tatsuya phải mở họp báo dập đầu tạ lỗi, bị công ty buộc phải rời khỏi TOKIO. Nam nghệ sĩ bị nhiều chương trình "cắt sóng", cùng lúc đó phải đền bù thiệt hại cho nhiều nhãn hàng từng ký kết hợp đồng quảng cáo.

Hậu rời khỏi showbiz, Tatsuya được đưa tin mắc phải chứng nghiện rượu nặng, phải điều trị trong bệnh viện.

Trở lại với showbiz Việt, mới đây, dư luận cũng vừa chứng kiến một vụ việc gây tranh cãi liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang. Nam nghệ sĩ đã lên tiếng thừa nhận mình là nhân vật chính trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một hành khách trong tình trạng say xỉn có những lời lẽ thiếu chuẩn mực và hành vi đe dọa hành hung tài xế.

Dù không đối mặt với các cáo buộc pháp lý nghiêm trọng, song phản ứng quyết liệt và những đánh giá tiêu cực từ cộng đồng mạng đã khiến hình tượng của anh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nặng nề.

​Có thể thấy vụ việc của Trung Quân hay những nghệ sĩ đi trước là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của người nổi tiếng đối với hình ảnh cá nhân và an toàn xã hội. Trong môi trường giải trí khắc nghiệt tại châu Á, nơi khán giả luôn đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức khắt khe, mọi hành vi lệch chuẩn do bia rượu đều phải trả giá bằng những chế tài pháp lý nghiêm khắc và sự quay lưng của cộng đồng.

