Phim truyền hình Việt "cuốn" khán giả trở lại: Vẫn chuyện tình yêu nhưng có gì mới?

HHTO - Các dự án như "Bóng Ma Hạnh Phúc" và "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" đã thu hút khán giả trở lại với màn ảnh nhỏ cùng những gương mặt như Lê Phương, Lương Thế Thành, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng... sau thời gian dài điện ảnh "thống trị".

Sau một thời gian dài, ấn tượng về phim Việt với khán giả chỉ đọng lại chủ yếu qua những "bom tấn" phòng vé thì sang tới năm 2026, mảng phim truyền hình Việt bất ngờ có những sản phẩm thu hút mạnh mẽ. Đầu năm 2026 chứng kiến sự nở rộ trở lại của những dự án phim dài tập, thu hút lượng lớn người theo dõi. Đặc biệt, đây có thể được xem là "cú lội ngược dòng" của phim truyền hình khu vực miền Nam sau một thời gian dài các dự án phim giờ vàng của VTV "chiếm sóng".

Hai dự án phim truyền hình được quan tâm dịp đầu năm 2026.

Hai bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc (THVL) và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay (VieON) đang trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội, khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng tập. Khó có thể ngờ rằng vào thời điểm phim điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ, với doanh thu Quý 1/2026 đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay, mảng truyền hình vẫn có điểm sáng cho mình và không hề kém cạnh.

Điểm chung của hai sản phẩm Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là xoay quanh câu chuyện tình yêu đôi lứa quen thuộc. Một bên, đó là cuộc hôn nhân đang ở bờ vực rạn nứt bởi "người thứ ba", còn bên kia là mối quan hệ chớm nở, gặp nhiều sóng gió của hai người trẻ. Đây không phải là những chủ đề quá mới mẻ trên màn ảnh Việt, nhưng sức hút của đề tài tình yêu, gia đình vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt với khán giả phim truyền hình.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay bùng nổ nhờ cặp đôi chính "Couple Coconut" do Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai.

Tuy vậy, phải có điều gì đó để những tuyến cốt truyện quen thuộc này lại tạo những cuộc tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt đối với giới trẻ. Với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng là lý do chính giữ chân người xem. "Couple Coconut" được yêu thích từ trong phim ra đến ngoài đời, mang trở lại khái niệm "đẩy thuyền" đối với phim truyền hình Việt. Dù kịch bản vẫn còn một số chi tiết ngôn tình "sến súa", chính cách thể hiện tự nhiên của cặp đôi diễn viên trẻ đã khiến khán giả không thể rời mắt.

​Còn với Bóng Ma Hạnh Phúc, chính những điểm hài hước đến bất lực xoay quanh phim đã khiến dự án bùng nổ trên cõi mạng. Nếu so với các dự án gần đây của THVL hay các kênh phía Nam nói chung, kịch bản phim không hẳn có gì đột phá. Vẫn cách diễn giải cũ về chuyện "tiểu tam", mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn vợ chồng... nhưng chính nét "cũ" này lại chạm đến thế hệ khán giả mới một cách kỳ lạ, thậm chí kích thích cảm giác nôn nóng, mong chờ tập mới để sớm thấy kẻ xấu bị trừng trị.

Chuyện tình tay ba của Bóng Ma Hạnh Phúc lôi cuốn người xem.

​Hiện tại, cả hai bộ phim đều đang đi đến giai đoạn cao trào. Nữ chính Mai (Lê Phương) của Bóng Ma Hạnh Phúc dần lấy lại ưu thế để khiến Trang (Ngân Hòa) sớm trả giá. Trong khi đó, cặp Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được mong đợi sớm có cái kết đẹp sau nhiều thử thách. Đã rất lâu rồi, người người nhà nhà mới ngồi xuống và chờ đợi diễn biến của những tập phim Việt mỗi tuần, mở ra một cột mốc "tái sinh" mới với nhiều dự án chất lượng và cuốn hút hơn trong tương lai.