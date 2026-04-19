Gai Con hóa “thám tử”, giải mã 3 Anh Tài tiếp theo sẽ tham gia ATVNCG2026

Khang Duy
HHTO - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục “nhả hint” về các nghệ sĩ sẽ tham gia mùa mới khiến khán giả đứng ngồi không yên. Toki, Thái VG và Mew Amazing vào “tầm ngắm”.

Tối 18/4, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung thêm một poster hé lộ cho nhân vật mùa 2. Lần này, hình ảnh được thiết kế theo kiểu đầy ẩn dụ với dòng chữ “Xả kho nhạc ế” nằm chính giữa, xung quanh là hàng loạt chi tiết như áo, nón, báo, tượng, dây đo trôi lơ lửng. Với loạt chi tiết dày đặc, ban đầu hầu hết khán giả đều không biết phải bắt đầu từ đâu để giải mã loạt biểu tượng này.

Chiếc poster khiến nhiều người phải "vắt óc" suy nghĩ.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vốn nổi tiếng với khả năng “soi hint như thám tử” đã nhanh chóng vào cuộc. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều bình luận bắt đầu gọi tên Mew Amazing, cho rằng toàn bộ poster gần như đang dẫn thẳng về nam nhạc sĩ này. Lý do đầu tiên được nhắc tới là cụm “xả kho nhạc ế” vốn là một series của anh - nơi anh chia sẻ những bản demo chưa được phát hành.

Series Xả kho nhạc ế của Mew Amazing từng nhận về nhiều lượt yêu thích.

Từ đây, hàng loạt chi tiết còn lại trong poster cũng dần được ráp nối. Hình ảnh áo và nón khiến nhiều người liên tưởng ngay đến MV Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân - một ca khúc do Mew Amazing sáng tác. Trong khi đó, chiếc tượng đi kèm dây đo lại khiến cư dân mạng đồng loạt nghĩ đến 906090 của Tóc Tiên, một ca khúc khác cũng do anh đứng sau phần sáng tác.

Mọi chi tiết trong poster đều dẫn đến Mew Amazing.

Chưa dừng lại ở đó, chi tiết được xem là “lộ” nhất lại nằm ở cách poster mô phỏng giao diện nghe nhạc, khi bài hát “Xả kho nhạc ế” đang phát ở mốc 5 phút 1 giây trên tổng thời lượng 9 phút 90 giây. Con số này nhanh chóng khiến khán giả liên tưởng đến 5/1/1990 - ngày sinh của Mew Amazing. Màn cài cắm này khiến nhiều người bật cười vì độ tinh vi nhưng cũng rất “lộ bài”.

Chi tiết "lộ bài" nhất đến từ chương trình.

Tuy nhiên, trước Mew Amazing, fanpage chương trình đã đăng tải một poster còn “hack não” hơn với hình ảnh một Anh Tài ngồi trên chiếc ghế “khá đặc biệt”, phía sau là loạt tòa nhà cao tầng. Chính chi tiết này khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi. Nhiều người nghiêng về giả thuyết đó là Thái VG, bởi chiếc ghế trông giống với ghế huấn luyện viên của anh tại Rap Việt, trong khi background đô thị được cho là ẩn ý về nước Mỹ - nơi nam rapper sinh sống và phát triển sự nghiệp.

Nếu như những poster khác khiến người xem phải suy luận nhiều lớp, thì có một poster lại gần như “nói thẳng đáp án”. Hình ảnh một tòa thành được tạo hình theo dáng con thỏ nhanh chóng khiến khán giả liên tưởng đến biệt danh Thành Thỏ của Toki, cựu trưởng nhóm Uni5. Đây được xem là màn thả hint trực diện hiếm hoi từ chương trình, khi chỉ cần nhìn qua là đủ để người xem gọi tên.

Khang Duy
#ATVNCG2026 #Anh Tài #hint giải mã #Mew Amazing #Thái VG #Toki #poster

