Archer đưa MV mới của buitruonglinh lên Top Trending, 2 đêm diễn ở Hà Nội "cháy vé"

HHTO - Trên đường đua nhạc số, "Sớm Như Vậy" của buitruonglinh đang tạo sức bật ấn tượng, với vị trí #1 Trending Overall (Xu hướng chung) trên YouTube Việt Nam và #2 Trending Music (Xu hướng âm nhạc) sau chưa đầy 1 tuần ra mắt.

Với sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh - từ bối cảnh vở kịch hạ màn đến những khung hình đậm tính biểu tượng về sự đơn độc - MV chạm tới cảm xúc của số đông khán giả. Trên trang cá nhân, buitruonglinh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng Archer, khẳng định chính sự đồng lòng của fan đã giúp MV xác lập những cột mốc này.

Bên cạnh thành tích của MV Sớm Như Vậy, đêm diễn chặng TP.HCM của buitruonglinh cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo từ YouNet Media, live concert Từng Ngày đạt #1 Sự kiện âm nhạc được thảo luận nhiều nhất trong 24 giờ.

Nối tiếp thành công tại Nhà hát Hòa Bình, sức hút của chuỗi live concert Từng Ngày đã lan tỏa mạnh mẽ ra Thủ đô. Trong đợt mở bán vé cho 2 đêm diễn tại Hà Nội (ngày 23/4 và 24/4), hệ thống ghi nhận tình huống "cháy vé".

Trong vỏn vẹn 10 phút, toàn bộ vé của cả 2 đêm diễn đã được bán hết. Tại cùng một thời điểm mở bán, có hơn 20.000 người xếp hàng chờ đợi trong phòng chờ. Đặc biệt, đơn vị phân phối vé ghi nhận 164.000 lượt yêu cầu truy cập cùng lúc cho đêm diễn ngày 23/4 và con số này vọt lên tới 232.000 lượt cho đêm diễn ngày 24/4. Đây có thể xem là thành tích nổi bật đối với một nghệ sĩ trẻ tổ chức concert cá nhân, phần nào cho thấy sức hút đáng chú ý của buitruonglinh.

Sự kết hợp giữa một MV mang tính hoài niệm và những đêm concert nhiều cảm xúc tạo nên một hành trình âm nhạc đáng nhớ giữa buitruonglinh và người hâm mộ. Với sức nóng hiện tại, hai đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 23 và 24/4 hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên những trang mới trong sự nghiệp âm nhạc của nam nghệ sĩ.

