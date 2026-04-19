Bước Chân Vào Đời: Hai nữ phụ xinh đẹp, thông minh ngày càng lấn át cả nữ chính

HHTO - Bước Chân Vào Đời đang rơi vào tình huống éo le khi nữ chính Quỳnh Kool bị người xem đánh giá đang có phần lép vế trước hai nữ phụ đều xinh đẹp, cá tính, xuất hiện cảnh nào là gây chú ý cảnh đó.

Lẽ ra nữ chính Thương (Quỳnh Kool) phải là nhân vật chiếm được cảm tình nhiều nhất của khán giả khi cô có hoàn cảnh rất dễ khiến người xem xúc động: Nhà nghèo, hiền dịu, bươn chải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng Thương tối ngày khóc lóc vì chuyện tình cảm không như ý nên càng xem, khán giả càng thấy mệt mỏi với nữ chính.

Trong khi đó, một nhân vật vừa mới xuất hiện trong tập 24 đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp, tính cách tự tin. Đó là một cô gái vô tình gặp Quân (Huỳnh Anh) trong quán bar, ra tay chăm sóc Quân khi thấy anh say xỉn và sau đó còn đưa Quân về nhà.

Cô gái này có gương mặt trang điểm đầy cuốn hút, vừa thời thượng vừa sắc sảo, cộng thêm trang phục hợp mốt là đủ gây chú ý từ lần đầu tiên xuất hiện. Thêm vào đó, màn đối đáp thông minh, tự tin với mẹ của Quân càng khiến nữ phụ này ghi điểm và khán giả càng chờ đợi vai diễn của Hoàng Khánh Ly trong những tập tiếp theo.

Một nữ phụ khác có tạo hình “không có điểm nào chê" là vai Mỹ Linh do MC Thu Hoài thể hiện. Mỹ Linh lúc nào cũng có diện mạo thanh lịch, sang trọng chuẩn với vị trí giám đốc và được khán giả khen mặc đẹp, có thể xếp vào nhóm “nữ thần công sở” phim giờ vàng VTV cùng Huyền Lizzie.

MC Thu Hoài tiết lộ cô đã chuẩn bị rất kỹ cho tạo hình nhân vật, tìm trang phục trẻ trung hơn với tuổi thật và cố gắng không mặc lặp lại bộ nào. Kết quả là khi phim chiếu, Thu Hoài nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi địa chỉ mua trang phục cô đã mặc trong Bước Chân Vào Đời.