Quỳnh Anh Shyn bất ngờ vướng tranh cãi sau khi "thả phẫn nộ" câu rap của B Ray

HHTO - Ồn ào về câu rap phản cảm của B Ray trong buổi livestream vào tối 13/4 vẫn chưa đi hết hồi kết dù "người trong cuộc" đã lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Khoảng một tuần nay, cư dân mạng liên tục tranh luận về buổi livetream của dàn rapper B Ray, Mason Nguyễn, Gill, 24k.Right. Sự việc được đẩy lên cao trào khi B Ray đã freestyle một câu rap bị cho là nhạy cảm, mang hàm ý thiếu tôn trọng phụ nữ.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả cho rằng nội dung này có liên quan đến các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình Em Xinh "Say Hi", khiến tranh cãi càng trở nên gay gắt. Không chỉ B Ray bị lên án vì câu rap nhạy cảm, các rapper cùng tham gia buổi live này cũng bị chỉ trích nặng nề vì có phản ứng "hùa theo" hưởng ứng.

Ngay khi đoạn clip này viral, "Em xinh" Quỳnh Anh Shyn đã có phản ứng "thả phẫn nộ" dưới bài đăng để thể hiện thái độ không đồng tình với câu rap có thái độ thiếu chuẩn mực. Tới ngày 15/4, các rapper này đã lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Sáng 14/3, ngay khi "bắt sóng" đoạn clip, Quỳnh Anh Shyn liền tỏ rõ quan điểm phẫn nộ về câu rap của B Ray.

Mason Nguyễn, Gill lên tiếng xin lỗi vì những phản ứng không phù hợp.

B Ray nhận sai về đoạn rap "đụng chạm" đến Em Xinh "Say Hi". Nguồn clip: TikTok @allforthanhbao_bray

Tưởng chừng sự việc sẽ khép lại, thế nhưng đến chiều 17/4, một tài khoản Threads bất ngờ thu hút hơn 181K lượt xem, 3,3K lượt thả tim và hơn 500 bình luận với bài đăng "tóm tắt drama" nhưng với thái độ "ngược chiều dư luận".

Người này không chấp nhận thái độ của B Ray, Mason Nguyễn song lại đưa ra "thuyết âm mưu" cho hành động "thả phẫn nộ" của Quỳnh Anh Shyn là... có "toan tính". Chủ tài khoản nhận định Quỳnh Anh Shyn "ra nhạc dở nhưng để cứu chiếc MV flop của mình nên thuận theo cộng đồng mạng thả nhẹ chiếc phẫn nộ, "kích nổ" nhà 2 bên" dẫn đến fan Em Xinh "Say Hi" và Anh Trai "Say Hi" lục đục.

Nhanh chóng, ở dưới phần bình luận, đông đảo netizen đã lên tiếng bảo vệ Quỳnh Anh Shyn, với lý do cô là đối tượng có liên quan, được nhắc đến trong câu rap "em xinh" của B Ray. Và người đẹp sinh năm 1996 tỏ rõ quan điểm bất bình, "var" thẳng để bảo vệ phụ nữ nói chung và bản thân nói riêng chứ không phải "ké fame", "cọ nhiệt". Một bình luận chất vấn lại lối suy diễn của chủ bài đăng, nhận được sự đồng tình của hơn 1,9K người dùng: "Xúc phạm phụ nữ nhưng không cho phụ nữ phẫn nộ?".

Bên cạnh đó, dựa trên những số liệu từ sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt của nữ fashionista, netizen cho rằng cô đã có bước khởi đầu khá "thuận buồm xuôi gió". Trong đó, MV Girl Phố đạt 1,5 triệu "mắt xem" sau hơn 2 tuần phát hành, tạo trend trên nền tảng TikTok. Ngoài ra, MV Green Light đạt hơn 722N lượt xem sau 8 ngày ra mắt, MV Điều Cần Đến nhận nhiều phản hồi tích cực về sự đầu tư "khủng" về mặt hình ảnh.