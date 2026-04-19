Tóc Tiên phản bác quan điểm "Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Mới đây, trong loạt Story Instagram dưới dạng Hỏi - Đáp cùng người hâm mộ, Tóc Tiên đã trả lời một câu hỏi liên quan đến quan niệm phổ biến “Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai”. Nữ ca sĩ bày tỏ sự không đồng tình với việc đặt giá trị bản thân vào sự phụ thuộc người khác. Theo cô, mỗi người, bất kể xu hướng tính dục nào, đều có quyền chủ động trong việc định nghĩa giá trị và vẻ đẹp của chính mình.

“Ngay từ giây phút mình đặt bản thân vào sự phụ thuộc người khác là mình đã chủ động tước đi khả năng thấu hiểu chính mình rồi. Điều này đúng với bất kể xu hướng tính dục nào chứ không riêng phụ nữ”, Tóc Tiên nhấn mạnh.

Chia sẻ của Tóc Tiên về quan niệm "Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Thực tế, đây không phải lần đầu Tóc Tiên bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô không ủng hộ việc lặp lại những câu nói mang tính “rập khuôn” như trên để định nghĩa vẻ đẹp của phụ nữ. Theo giọng ca Em Không Là Duy Nhất, một người phụ nữ cảm thấy mình đẹp không nhất thiết phải dựa vào bất kỳ trạng thái quan hệ nào, mà xuất phát từ chính cảm nhận của bản thân.

Tóc Tiên từng khẳng định "Người phụ nữ đẹp khi họ cảm thấy họ đẹp thôi chứ không vì lý do gì cả".

Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh đời sống cá nhân của nữ ca sĩ thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm, kể từ khi cô kết thúc mối quan hệ 10 năm gắn bó với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Việc hạn chế đề cập đến đời tư, cùng với hình ảnh độc lập trong các hoạt động công khai, khiến các quan điểm liên quan đến tình yêu và sự tự chủ của cô được đặt trong nhiều cách diễn giải khác nhau.

Tóc Tiên nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Phần lớn khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Tóc Tiên, cho rằng góc nhìn này phù hợp với xu hướng suy nghĩ hiện nay, khi giá trị và vẻ đẹp không còn bị ràng buộc bởi tình trạng quan hệ mà xuất phát từ nhận thức của mỗi người. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc đề cao sự tự chủ giúp mỗi cá nhân có cái nhìn độc lập hơn về bản thân và các mối quan hệ trong cuộc sống.