Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trung Quân xin lỗi sau ồn ào bị tố hành hung, tuyên bố tạm dừng hoạt động

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau bài đăng từ phía gia đình nạn nhân lan truyền trên mạng xã hội, ca sĩ Trung Quân Idol đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành vi sai và cho biết sẽ tạm dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ bác sĩ P.M.T, phản ánh sự việc vợ anh - bác sĩ N.L.Th - đã bị Trung Quân Idol "tác động vật lí" khi cùng có mặt tại một buổi tiệc ở TP.HCM. Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/4.

Phía gia đình cho biết đang tiến hành thu thập hình ảnh camera, lập vi bằng và dự kiến gửi đơn đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Đồng thời, người đăng bài cũng khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi từ phía nam ca sĩ và mong muốn xử lý theo quy định pháp luật.

Bài đăng tố Trung Quân Idol "tác động vật lí" thu hút sự chú ý netizen.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nam ca sĩ vướng ồn ào đúng thời điểm chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chuẩn bị lên sóng, với danh sách nghệ sĩ tham gia được cho là đã gần như hoàn tất.

Tối ngày 21/4, Trung Quân Idol đăng tải thư xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ "cúi đầu nhận lỗi" và gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Thùy cùng gia đình, đồng thời cho biết sự việc xảy ra do anh có sử dụng đồ uống có cồn. Anh thừa nhận mình đã có "hành vi không phù hợp" và "không có bất kỳ lời biện minh nào cho việc này".

Bài đăng hiện tại đã được ẩn khỏi mạng xã hội.

Theo chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đã trực tiếp xin lỗi và kiểm tra tình trạng của người bị ảnh hưởng trước khi ra về. Anh cũng cho biết sẽ "chịu toàn bộ trách nhiệm", cam kết khắc phục hậu quả và đối diện với các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, Trung Quân Idol thông báo tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và các đối tác vì đã gây ảnh hưởng.

