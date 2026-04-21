Những Anh tài, Chị đẹp nào sẽ xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa người Việt ở Hàn Quốc?

HHTO - Đây không chỉ là một show ca nhạc bình thường mà còn là một lễ hội văn hóa cực kỳ ý nghĩa với người Việt đang sống tại Hàn Quốc.

Suốt 8 năm nay, lễ hội văn hóa - âm nhạc “Chúng ta là một - We Are Together” luôn là một sự kiện ý nghĩa với cộng đồng người Việt tại xứ sở kim chi. Chương trình năm nay còn đặc biệt hơn nữa khi diễn ra trong hai ngày 09 và 10/05/2026 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1, đúng vào Tháng Gia đình ở Hàn Quốc

Lễ hội đã kéo dài đến năm thứ 8

“Chúng ta là một” năm nay được xây dựng như một không gian kết nối giàu cảm xúc, nơi các ca sĩ quen thuộc của Việt Nam sẽ mang theo những ca khúc đậm phong cách âm nhạc dân gian đến trình diễn. Bên cạnh đó, các hoạt động dành cho gia đình và trẻ em như biểu diễn bong bóng xà phòng, bóng bay nghệ thuật mang đến không khí ấm áp, gần gũi, đúng tinh thần của Tháng Gia đình - nơi mọi thế hệ cùng sẻ chia và gắn kết hơn.

Dàn anh tài, chị đẹp đã sẵn sàng

Chương trình hứa hẹn bùng nổ với những màn trình diễn sôi động của dàn anh tài Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, chị đẹp Hoàng Yến Chibi, em xinh Ngô Lan Hương. Họ chính là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, sự sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế.

Em xinh Ngô Lan Hương sẽ mang đến các bài hit

Với lịch trình xuyên suốt từ 13h đến 21h mỗi ngày, cùng hoạt động bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc thêm gắn bó. Và chắc chắn các ca khúc đã làm nên tên tuổi của dàn anh tài, chị đẹp sẽ gửi đến thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và cùng nhau vươn xa của những người con Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.