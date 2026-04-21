Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Những Anh tài, Chị đẹp nào sẽ xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa người Việt ở Hàn Quốc?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đây không chỉ là một show ca nhạc bình thường mà còn là một lễ hội văn hóa cực kỳ ý nghĩa với người Việt đang sống tại Hàn Quốc.

Suốt 8 năm nay, lễ hội văn hóa - âm nhạc “Chúng ta là một - We Are Together” luôn là một sự kiện ý nghĩa với cộng đồng người Việt tại xứ sở kim chi. Chương trình năm nay còn đặc biệt hơn nữa khi diễn ra trong hai ngày 09 và 10/05/2026 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1, đúng vào Tháng Gia đình ở Hàn Quốc

Lễ hội đã kéo dài đến năm thứ 8

“Chúng ta là một” năm nay được xây dựng như một không gian kết nối giàu cảm xúc, nơi các ca sĩ quen thuộc của Việt Nam sẽ mang theo những ca khúc đậm phong cách âm nhạc dân gian đến trình diễn. Bên cạnh đó, các hoạt động dành cho gia đình và trẻ em như biểu diễn bong bóng xà phòng, bóng bay nghệ thuật mang đến không khí ấm áp, gần gũi, đúng tinh thần của Tháng Gia đình - nơi mọi thế hệ cùng sẻ chia và gắn kết hơn.

Dàn anh tài, chị đẹp đã sẵn sàng

Chương trình hứa hẹn bùng nổ với những màn trình diễn sôi động của dàn anh tài Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, chị đẹp Hoàng Yến Chibi, em xinh Ngô Lan Hương. Họ chính là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, sự sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế.

Em xinh Ngô Lan Hương sẽ mang đến các bài hit

Với lịch trình xuyên suốt từ 13h đến 21h mỗi ngày, cùng hoạt động bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc thêm gắn bó. Và chắc chắn các ca khúc đã làm nên tên tuổi của dàn anh tài, chị đẹp sẽ gửi đến thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và cùng nhau vươn xa của những người con Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.

