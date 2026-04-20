Bóng Ma Hạnh Phúc: Bà xã Lương Thế Thành cũng từng mang ảnh cưới đi đóng phim

HHTO - Hóa ra không riêng Lương Thế Thành tận dụng ảnh cưới của mình mà Thúy Diễm cũng từng làm điều tương tự.

Phim Bóng Ma Hạnh Phúc có chi tiết khiến khán giả vô cùng thích thú. Đó là bức ảnh cưới của vợ chồng Mai và Dũng trong phim hóa ra được tận dụng từ chính ảnh cưới ngoài đời của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Thay vì tốn thời gian chi phí để Lương Thế Thành và Lê Phương đi chụp ảnh thì đoàn làm phim chỉ cần thay mặt Lê Phương vào chỗ Thúy Diễm trong bức ảnh có sẵn là xong.

Ê-kíp Bóng Ma Hạnh Phúc tận dụng ảnh cưới của Lương Thế Thành và Thúy Diễm.

Chắc hẳn ê-kíp không thể ngờ một chi tiết rất nhỏ này cũng bị khán giả soi ra. Và thú vị hơn nữa, Bóng Ma Hạnh Phúc không phải phim đầu tiên áp dụng chiêu thức tiết kiệm này. Soi lại phim Tình Kỹ Nữ mà Thúy Diễm đóng cùng Nhan Phúc Vinh, hóa ra cô cũng đã mượn luôn ảnh cưới của mình với Lương Thế Thành để làm đạo cụ. Chỉ cần ghép mặt Nhan Phúc Vinh vào là ê-kíp đã có ngay bức ảnh cưới ưng ý dùng trong phim.

Một bức ảnh cưới khác cũng được dùng trong phim của Thúy Diễm.

Chính vì thế, cư dân mạng mới nói vui rằng Thúy Diễm không thể giận dỗi khi chồng mang ảnh cưới của hai vợ chồng vào phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Biết đâu ê-kíp Bóng Ma Hạnh Phúc đã lấy ý tưởng ghép mặt từ chính phim Tình Kỹ Nữ cũng nên.

Hai vợ chồng vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành mới kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào ngày 4/4. Vì năm nay, Thúy Diễm bận đóng phim nên hai vợ chồng không tổ chức tiệc linh đình mà chỉ kỷ niệm bằng một bữa ăn khuya đơn giản sau khi cô đi quay xong. Cặp đôi từng không ít lần dính tin đồn trục trặc tình cảm vì thường phải đóng cảnh thân thiết với các bạn diễn khác và mỗi lần rơi vào tình huống này, Thúy Diễm - Lương Thế Thành đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Bởi cả hai đều là diễn viên, thấu hiểu công việc của nhau nên không ghen tuông với những cảnh ngọt ngào trên sân khấu hay phim trường và không quan tâm đến tin đồn.