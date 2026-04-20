"Couple Coconut" ở concert Anh Trai "Say Hi": Tam Triều Dâng "giữ lời hứa" với Võ Điền Gia Huy

HHTO - Những khoảnh khắc của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tại concert Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9 vừa qua khiến khán giả vô cùng thích thú.

Vừa qua tại concert Day 9 của Anh Trai "Say Hi" 2024, bên cạnh dàn Anh trai cùng nhau tái hiện những màn trình diễn đặc sắc, sự xuất hiện của các khách mời mới cũng được khán giả quan tâm. Trong đó, cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng đang gây sốt trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trở thành tâm điểm.

Cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay xuất hiện gây chú ý. Nguồn: @_trdhy

Tại sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng xuất hiện bên nhau, không rời nửa mắt. Từ buổi chiều, cả hai đã có khoảnh khắc sánh đôi ngọt ngào, gần gũi, khiến khán giả vô cùng thích thú. Đặc biệt, "nhà trai" liên tục có những cử chỉ ân cần, tinh tế, không khác gì hình tượng Triệu Phú trên màn ảnh.

Tương tác dễ thương của "couple Coconut". Nguồn: @_trdhy

Bên cạnh vai trò khách mời tham dự, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy còn trở thành "sít rịt" của chương trình khi xuất hiện trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ. Cả hai thay thế Tiểu Vy - Quốc Anh trong bản gốc để trở thành cặp đôi chính xinh đẹp, lung linh giữa màn trình diễn của HIEUTHUHAI, NEGAV, HURRYKNG, Pháp Kiều và ISAAC.

Sau màn trình diễn đặc biệt, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy được MC Trấn Thành phỏng vấn, "dí" bằng những câu hỏi và yêu cầu đặc sắc. Tuy vậy, đôi trẻ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khiến sân khấu như trở thành một màn "ra mắt" thú vị của cặp đôi từ màn ảnh nhỏ bước ra ngoài đời.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tham gia tiết mục tại concert Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9.

Thêm vào đó, khán giả còn liên hệ sự xuất hiện của cặp đôi với một tình tiết phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong đó, Triệu Phú từng mong muốn Thanh Tâm công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người, thậm chí làm điều đó ở một bữa tiệc lớn. Không ngờ giờ đây, cả hai không chỉ cùng nhau tham gia concert, mà còn trở thành nhân vật đặc biệt trong tiết mục lãng mạn của các Anh trai.

Triệu Phú từng hy vọng Thanh Tâm sẽ công khai chuyện tình cả hai trước nhiều người, trong một bữa tiệc lớn.

Hiện tại, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang đi đến giai đoạn cao trào. Chuyện tình của Triệu Phú và Thanh Tâm chưa thôi sóng gió khi giờ đây, mẹ của nam chính vẫn ép uổng con trai của mình kết hôn cùng cô gái anh không yêu. Đứng trước mộ phần của chồng, bà muốn anh sớm thành gia lập thất, nhưng là với Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng). Liệu Triệu Phú sẽ làm gì để cứu lấy mối tình của mình cùng Thanh Tâm?