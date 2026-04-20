Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Couple Coconut" ở concert ATSH: Tam Triều Dâng "giữ lời hứa" với Võ Điền Gia Huy

Thiện Dư

HHTO - Những khoảnh khắc của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tại concert Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9 vừa qua khiến khán giả vô cùng thích thú.

Vừa qua tại concert Day 9 của Anh Trai "Say Hi" 2024, bên cạnh dàn Anh trai cùng nhau tái hiện những màn trình diễn đặc sắc, sự xuất hiện của các khách mời mới cũng được khán giả quan tâm. Trong đó, cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng đang gây sốt trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trở thành tâm điểm.

Cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay xuất hiện gây chú ý. Nguồn: @_trdhy

Tại sự kiện, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng xuất hiện bên nhau, không rời nửa mắt. Từ buổi chiều, cả hai đã có khoảnh khắc sánh đôi ngọt ngào, gần gũi, khiến khán giả vô cùng thích thú. Đặc biệt, "nhà trai" liên tục có những cử chỉ ân cần, tinh tế, không khác gì hình tượng Triệu Phú trên màn ảnh.

Tương tác dễ thương của "couple Coconut". Nguồn: @_trdhy

Bên cạnh vai trò khách mời tham dự, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy còn trở thành "sít rịt" của chương trình khi xuất hiện trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ. Cả hai thay thế Tiểu Vy - Quốc Anh trong bản gốc để trở thành cặp đôi chính xinh đẹp, lung linh giữa màn trình diễn của HIEUTHUHAI, NEGAV, HURRYKNG, Pháp Kiều và ISAAC.

Sau màn trình diễn đặc biệt, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy được MC Trấn Thành phỏng vấn, "dí" bằng những câu hỏi và yêu cầu đặc sắc. Tuy vậy, đôi trẻ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khiến sân khấu như trở thành một màn "ra mắt" thú vị của cặp đôi từ màn ảnh nhỏ bước ra ngoài đời.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tham gia tiết mục tại concert Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9.

Thêm vào đó, khán giả còn liên hệ sự xuất hiện của cặp đôi với một tình tiết phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong đó, Triệu Phú từng mong muốn Thanh Tâm công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người, thậm chí làm điều đó ở một bữa tiệc lớn. Không ngờ giờ đây, cả hai không chỉ cùng nhau tham gia concert, mà còn trở thành nhân vật đặc biệt trong tiết mục lãng mạn của các Anh trai.

Triệu Phú từng hy vọng Thanh Tâm sẽ công khai chuyện tình cả hai trước nhiều người, trong một bữa tiệc lớn.

Hiện tại, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang đi đến giai đoạn cao trào. Chuyện tình của Triệu Phú và Thanh Tâm chưa thôi sóng gió khi giờ đây, mẹ của nam chính vẫn ép uổng con trai của mình kết hôn cùng cô gái anh không yêu. Đứng trước mộ phần của chồng, bà muốn anh sớm thành gia lập thất, nhưng là với Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng). Liệu Triệu Phú sẽ làm gì để cứu lấy mối tình của mình cùng Thanh Tâm?

