Phim giờ vàng xuất hiện “chiến thần khắc chế trà xanh”, nói câu nào chất câu đó

HHTO - Thật không ngờ nhân vật khiến khán giả thích thú nhất phim "Ngược Đường Ngược Nắng" lại là một vai phụ, chứ không phải hai vai chính của Đình Tú - Ngọc Huyền.

Ngược Đường Ngược Nắng xoay quanh câu chuyện “ghét trước yêu sau” của Trung và Mai, vừa là hàng xóm vừa là đối thủ cạnh tranh trong nghề làm hương. Đây là phim đầu tiên Đình Tú, Ngọc Huyền đóng chung sau khi kết hôn, lại vào vai cặp đôi khắc khẩu, cãi nhau liên miên nên càng khiến khán giả tò mò.

Nhưng chẳng ngờ đến khi Ngược Đường Ngược Nắng lên sóng, những phân cảnh mà người xem tâm đắc nhất lại là giữa cụ Chính và “cô nàng thảo mai” tên Hồng. Cụ Chính là bà nội của Trung và đang rất ưng mắt cô cháu Mai bên hàng xóm, lúc nào cũng ước gì có cháu dâu dễ thương như Mai. Trong khi đó, bà Diệu mẹ của Trung lại đang muốn vun vén con trai với Hồng, và bản thân Hồng cũng tìm mọi cách để kết thân với anh chàng.

Muốn lấy lòng gia đình Trung, Hồng không ngại mang quà sang biếu cụ Chính, đến ăn cơm rồi giả say để nhờ Trung đưa về. Nhưng chẳng ngờ những màn nói chuyện khéo léo quá độ của Hồng bị cụ Chính bắt thóp ngay lập tức, khiến cô nàng “thảo mai” câu nào là bị khắc chế câu đó.

Trên mạng xã hội, netizen đang thích thú được clip ghép các màn đối đáp lượm liền giữa cụ Chính và “trà xanh” Hồng. Không cần nói nhiều, cụ Chính chỉ cần hỏi ngược rất nhẹ cũng đủ khiến Hồng sượng sùng. Hồng mang trà sang biếu, cụ Chính thắc mắc cô đi biển chơi sao lại mua trà, rồi từ chối món quà vì không quen dùng đồ đóng hộp. Hồng muốn ngồi cạnh Trung trong bữa cơm cho thêm phần thân thiết thì cụ Chính chủ động xen vào ngồi giữa để chia cách đôi trẻ.

Và cứ thế, cư dân mạng đang ngóng chờ các tập tiếp theo để xem cụ Chính có vũ khí nào mới chống lại cô nàng trà xanh đáo để.