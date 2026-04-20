Tín Nguyễn hé lộ về vai diễn gây ám ảnh trong phim kinh dị dân gian "Ma Xó"

HHTO - Trong dự án điện ảnh kinh dị dân gian "Ma Xó", Tín Nguyễn đảm nhận vai Thảo, một người bất lực với nỗi lo cơm áo gạo tiền và ám ảnh kinh hoàng khi đứa con trong bụng có khả năng không thể chào đời.

Chia sẻ về quá trình hoá thân vào nhân vật, Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô cảm thấy khó khăn và ngột ngạt nhất không nằm ở những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh, siêu nhiên, mà là cảm giác bất lực của một người mẹ không có đủ điều kiện để dưỡng thai và đối diện với thực tế rằng đứa con có thể không chào đời.

Tín Nguyễn chia sẻ: “Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ và cũng không có tiền để có thể mua được những món ăn tốt, bồi dưỡng cho thai phụ mà tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng”.

Tín Nguyễn vốn được biết đến với vai trò là nhà sáng tạo nội dung nhưng nhờ vào phân đoạn sáng giá trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước (2024) cô được khán giả biết đến nhiều hơn về khả năng diễn xuất của mình. Thám tử Kiên (2025), Phá đám sinh nhật mẹ (2025) ... là những dự án mà Tín Nguyễn được truy rèn với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Nói về nhân vật của mình trong Ma Xó, Tín Nguyễn thừa nhận Thảo là vai diễn nhiều tranh cãi, khó phân định rạch ròi đúng sai: “Thảo có thể hành động sai, nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Bản thân của nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng để đánh mất phần lương thiện trong mình”.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập cùng Lý Thu Uyên, nữ chính phim Đêm tối rực rỡ và từng đoạt giải Cánh Diều Vàng với vai một người mẹ mang thai bị trầm cảm. Theo Tín Nguyễn, việc làm việc cùng một diễn viên từng thể hiện thành công hình ảnh thai phụ nhiều tổn thương tâm lý giúp cô hiểu rõ hơn những biến chuyển cảm xúc, đặc biệt là trạng thái lo lắng âm ỉ kéo dài. Bên cạnh đó, Tín Nguyễn cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất - biên kịch của phim, Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực với những vai diễn giàu chiều sâu: Lê Khánh đảm nhận vai Bà Tánh - một thầy cúng bí ẩn. Tín Nguyễn vào vai Thảo - người vợ trẻ đang mang thai, mang trong mình nỗi lo lắng, bất an. Đồng hành cùng cô là Avin Lu trong vai Phú - người mang tâm lý kém cỏi không có tiền để lo lắng cho vợ con. Hạnh Thúy hóa thân thành hồn ma người mẹ.