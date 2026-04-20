Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tín Nguyễn hé lộ về vai diễn gây ám ảnh trong phim kinh dị dân gian "Ma Xó"

Như Lê

HHTO - Trong dự án điện ảnh kinh dị dân gian "Ma Xó", Tín Nguyễn đảm nhận vai Thảo, một người bất lực với nỗi lo cơm áo gạo tiền và ám ảnh kinh hoàng khi đứa con trong bụng có khả năng không thể chào đời.

Chia sẻ về quá trình hoá thân vào nhân vật, Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô cảm thấy khó khăn và ngột ngạt nhất không nằm ở những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh, siêu nhiên, mà là cảm giác bất lực của một người mẹ không có đủ điều kiện để dưỡng thai và đối diện với thực tế rằng đứa con có thể không chào đời.

Tín Nguyễn chia sẻ: “Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ và cũng không có tiền để có thể mua được những món ăn tốt, bồi dưỡng cho thai phụ mà tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng”.

Tín Nguyễn vốn được biết đến với vai trò là nhà sáng tạo nội dung nhưng nhờ vào phân đoạn sáng giá trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước (2024) cô được khán giả biết đến nhiều hơn về khả năng diễn xuất của mình. Thám tử Kiên (2025), Phá đám sinh nhật mẹ (2025) ... là những dự án mà Tín Nguyễn được truy rèn với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Nói về nhân vật của mình trong Ma Xó, Tín Nguyễn thừa nhận Thảo là vai diễn nhiều tranh cãi, khó phân định rạch ròi đúng sai: “Thảo có thể hành động sai, nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Bản thân của nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng để đánh mất phần lương thiện trong mình”.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập cùng Lý Thu Uyên, nữ chính phim Đêm tối rực rỡ và từng đoạt giải Cánh Diều Vàng với vai một người mẹ mang thai bị trầm cảm. Theo Tín Nguyễn, việc làm việc cùng một diễn viên từng thể hiện thành công hình ảnh thai phụ nhiều tổn thương tâm lý giúp cô hiểu rõ hơn những biến chuyển cảm xúc, đặc biệt là trạng thái lo lắng âm ỉ kéo dài. Bên cạnh đó, Tín Nguyễn cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất - biên kịch của phim, Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực với những vai diễn giàu chiều sâu: Lê Khánh đảm nhận vai Bà Tánh - một thầy cúng bí ẩn. Tín Nguyễn vào vai Thảo - người vợ trẻ đang mang thai, mang trong mình nỗi lo lắng, bất an. Đồng hành cùng cô là Avin Lu trong vai Phú - người mang tâm lý kém cỏi không có tiền để lo lắng cho vợ con. Hạnh Thúy hóa thân thành hồn ma người mẹ.

Như Lê
