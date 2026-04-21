Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Ngất ngây với cô dâu Tam Triều Dâng chú rể Võ Điền Gia Huy

HHTO - Chưa cần chờ xem Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thành đôi vào cuối phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, khán giả đã mãn nguyện khi thấy hai người hóa thành cô dâu chú rể đẹp đôi hết nấc.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang là cặp đôi phim Việt đình đám nhất hiện nay khi phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay quá sức ăn khách. Chuyện tình gà bông đầy lí lắc, đáng yêu giữa anh chàng nhà giàu Triệu Phú và cô bạn học giỏi cá tính Thanh Tâm khiến cho ai xem cũng xao xuyến và chỉ mong đôi trẻ sớm vượt qua trở ngại để thành đôi.

Chưa cần Triệu Phú - Thanh Tâm kết hôn trên phim thì Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đã chiều ý khán giả hết nấc khi biến hình thành cô dâu chú rể trong đêm concert Anh Trai Say Hi Day 9. Hai người mặc trang phục cưới bước ra sân khấu và khiến mọi người sững sờ vì quá tình tứ, ngọt ngào.

Lê Tam Triều Dâng chọn bộ váy ren kiểu dáng đuôi cá để khoe vóc dáng mảnh mai. Với chiều cao 1m65 và thân hình chuẩn, nữ chính của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được khen mặc gì cũng đẹp. Bộ váy ren càng giúp Lê Tam Triều Dâng sáng bừng trên sân khấu và netizen tiếc rằng giá như nữ diễn viên có thêm khăn voan, cầm thêm hoa cưới là sân khấu sẽ biến thành lễ đường ngay lập tức.

Lê Tam Triều Dâng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng đẹp, diễn xuất ổn và kinh nghiệm đóng phim từ hồi nhỏ nhưng lại trải qua nhiều năm lận đận, không có vai diễn bùng nổ. Và thật không ngờ vai Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã giúp cô nổi tiếng trở lại. Kiểu nhân vật cô gái thông minh, cá tính đúng lúc nữ tính đúng nơi như Thanh Tâm thực ra không mới, nhưng Lê Tam Triều Dâng lại có diễn xuất rất tinh tế, không cường điệu nên nhanh chóng được yêu thích.

Còn Võ Điền Gia Huy sau nhiều vai đáng sợ trên màn ảnh rộng đã có màn biến hình thành công, chứng tỏ anh đóng hài cũng cực duyên. Không dễ để hóa thân thành thiếu gia nhà giàu mà lại dễ thương gần gũi nhưng Võ Điền Gia Huy đã làm được điều này.