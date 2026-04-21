Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Ngất ngây với cô dâu Tam Triều Dâng chú rể Võ Điền Gia Huy

HHTO - Chưa cần chờ xem Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thành đôi vào cuối phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, khán giả đã mãn nguyện khi thấy hai người hóa thành cô dâu chú rể đẹp đôi hết nấc.

vo-dien-gia-huy-2.jpg

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang là cặp đôi phim Việt đình đám nhất hiện nay khi phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay quá sức ăn khách. Chuyện tình gà bông đầy lí lắc, đáng yêu giữa anh chàng nhà giàu Triệu Phú và cô bạn học giỏi cá tính Thanh Tâm khiến cho ai xem cũng xao xuyến và chỉ mong đôi trẻ sớm vượt qua trở ngại để thành đôi.

vo-dien-gia-huy-4.jpg
vo-dien-gia-huy-6.jpg

Chưa cần Triệu Phú - Thanh Tâm kết hôn trên phim thì Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đã chiều ý khán giả hết nấc khi biến hình thành cô dâu chú rể trong đêm concert Anh Trai Say Hi Day 9. Hai người mặc trang phục cưới bước ra sân khấu và khiến mọi người sững sờ vì quá tình tứ, ngọt ngào.

vo-dien-gia-huy-7.jpg

Lê Tam Triều Dâng chọn bộ váy ren kiểu dáng đuôi cá để khoe vóc dáng mảnh mai. Với chiều cao 1m65 và thân hình chuẩn, nữ chính của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được khen mặc gì cũng đẹp. Bộ váy ren càng giúp Lê Tam Triều Dâng sáng bừng trên sân khấu và netizen tiếc rằng giá như nữ diễn viên có thêm khăn voan, cầm thêm hoa cưới là sân khấu sẽ biến thành lễ đường ngay lập tức.

vo-dien-gia-huy-8.jpg
vo-dien-gia-huy-9.jpg

Lê Tam Triều Dâng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng đẹp, diễn xuất ổn và kinh nghiệm đóng phim từ hồi nhỏ nhưng lại trải qua nhiều năm lận đận, không có vai diễn bùng nổ. Và thật không ngờ vai Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã giúp cô nổi tiếng trở lại. Kiểu nhân vật cô gái thông minh, cá tính đúng lúc nữ tính đúng nơi như Thanh Tâm thực ra không mới, nhưng Lê Tam Triều Dâng lại có diễn xuất rất tinh tế, không cường điệu nên nhanh chóng được yêu thích.

vo-dien-gia-huy-12.jpg

Còn Võ Điền Gia Huy sau nhiều vai đáng sợ trên màn ảnh rộng đã có màn biến hình thành công, chứng tỏ anh đóng hài cũng cực duyên. Không dễ để hóa thân thành thiếu gia nhà giàu mà lại dễ thương gần gũi nhưng Võ Điền Gia Huy đã làm được điều này.

qc.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục