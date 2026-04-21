Trần Ngọc Vàng phản hồi ra sao khi khán giả "muốn hâm mộ nhưng sợ phốt"?

Trần Ngọc Vàng đã để lại phản hồi dưới bài viết của một khán giả bày tỏ thắc mắc có nên hâm mộ anh hay không, sau khi anh ghi điểm nhờ vai Minh trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Nhờ vai diễn Minh trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nam diễn viên Trần Ngọc Vàng được khán giả yêu thích không kém cạnh nam chính của phim. Anh còn được nhiều cư dân mạng gọi tên trong hàng ngũ "F4 nam thần điện ảnh Việt" bên cạnh Quốc Anh, Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy. Trên Threads, một số khán giả xem anh như một "phát hiện mới" để dành thời gian tìm hiểu và ủng hộ.

Cụ thể, một bài viết Threads bày tỏ thắc mắc về Trần Ngọc Vàng, mong muốn biết được anh có gặp lùm xùm gì không trước khi quyết định trở thành người hâm mộ. Điều bất ngờ là ngay sau đó, Trần Ngọc Vàng đã vào bài viết và để lại bình luận, khẳng định: "Yêu thương tui bình yên thôi, không cần làm gì cả nhé!".

Trần Ngọc Vàng để lại bình luận dễ thương.

Bình luận của nam diễn viên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người hâm mộ khen anh dễ thương, tinh tế, song vẫn muốn ủng hộ anh nhiệt tình hơn vì cho rằng anh sở hữu ngoại hình, diễn xuất tốt và kèm theo đó là tính cách dễ gần. Một số cư dân mạng còn bắt gặp Trần Ngọc Vàng chịu khó thả tim từng bình luận, thậm chí để lại phản hồi tận tình.

Thời gian gần đây, cái tên Trần Ngọc Vàng bắt đầu bứt phá sau nhiều năm thăng trầm về diễn xuất. Anh gây chú ý kể từ khi tham gia dự án Tử Chiến Trên Không đạt doanh thu trăm tỷ, vào vai nam cơ phó quả cảm và kiên cường. Thành công của dự án giúp anh được "chọn mặt gửi vàng" trong nhiều dự án khác, một trong số đó là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Nam diễn viên thủ vai Minh - "crush" đời đầu của nữ chính Tâm (Tam Triều Dâng). Về sau, Tâm phát triển tình cảm cùng Phú (Võ Điền Gia Huy), trong khi Minh được ghép đôi với Mỹ (Thùy Anh). Vẻ ngoài lịch lãm cùng tính cách ấm áp của Minh thành công chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Hiện tại, nhiều người hâm mộ đặt "ngôi sao hy vọng" cho Trần Ngọc Vàng trên màn ảnh rộng năm nay. Sắp tới, anh tham gia dự án kinh dị Heo 5 Móng chiếu vào dịp lễ, hứa hẹn mang đến những khía cạnh mới lạ cho chàng trai vốn vẫn luôn gắn bó với những dự án hài - lãng mạn.

Xem thêm thông tin về Trần Ngọc Vàng và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay TẠI ĐÂY.