Jun Phạm chính thức lên tiếng về MV Truth Or Dare, cộng đồng Carrot nói gì?

HHTO - Sau thông báo chính thức về việc rà soát và phối hợp gỡ nội dung liên quan đến MV Truth Or Dare, động thái của Jun Phạm và phản ứng từ cộng đồng Carrot nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sau động thái gỡ MV Truth Or Dare khỏi các nền tảng trực tuyến vào tối 9/4, phía Jun Phạm cho biết sẽ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan để làm rõ và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đến ngày 21/4, công ty quản lý của Jun Phạm chính thức cập nhật kết quả làm việc. Theo đó, ê-kíp và nam nghệ sĩ đã trực tiếp báo cáo với Sở về các biện pháp xử lý đã triển khai ngay sau khi MV vướng tranh cãi. Cụ thể, sản phẩm đã được gỡ khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ từ 21h ngày 9/4. Đồng thời, toàn bộ bài đăng, hình ảnh và các nội dung quảng bá liên quan như teaser, trailer trên các nền tảng mạng xã hội thuộc quyền quản lý cũng đã được chủ động ẩn hoặc xóa bỏ.

Đại diện công ty cho biết đang tiếp tục rà soát và liên hệ với các đơn vị báo chí, đối tác truyền thông cũng như các kênh cộng đồng có sức ảnh hưởng để phối hợp gỡ bỏ những nội dung liên quan.

"Cảm ơn cả nhà đã luôn bên cạnh, yêu thương và quan tâm Jun trong những sự việc vừa qua. Jun xin lỗi vì đã vô tình làm mọi người phiền lòng", nam nghệ sĩ chia sẻ. Ảnh: Kaizen Gumi.

"Chúng tôi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan. Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất.

Đồng thời, phía công ty và Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này", thông báo nêu rõ.

Trước diễn biến này, cộng đồng người hâm mộ của Jun Phạm - Carrot - dù không giấu được sự tiếc nuối, vẫn hưởng ứng bằng cách chủ động ẩn hoặc gỡ các nội dung liên quan đến MV trên trang cá nhân. Trước đó, khi có thông tin sản phẩm bị gỡ, các Carrot đã tổ chức minigame "Có Carrot bên Jun" kéo dài một tuần nhằm gửi lời động viên đến thần tượng. Chiến dịch thu hút hàng trăm bài tham gia, với hơn 300 bài viết được ghi nhận tính đến ngày cuối cùng 16/4. Dự án "bế Thỏ" lần này được xem như một cách để cộng đồng fan thể hiện sự gắn bó và ủng hộ dành cho "chàng Thỏ" đa sắc Jun Phạm.

Cộng đồng Carrot bày tỏ tình cảm thông qua minigame với lời nhắn nhủ "Có Carrot ở đây, luôn bên Jun". Ảnh: @bokhocarrot.

Truth Or Dare được phát hành vào tối 28/3, do chính Jun Phạm chấp bút, Monotape sản xuất và đạo diễn bởi Kiên Ứng. MV đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh của nam ca sĩ sau thời gian hoạt động ở mảng truyền hình thực tế. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, sản phẩm đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến một số chi tiết mang tính ẩn dụ.