Lê Phương biến hình ngoạn mục giữa Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc

Hoài Nam - Ảnh: FBNV
HHTO - Cùng lúc xuất hiện trong hai phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay là "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" và "Bóng Ma Hạnh Phúc" nhưng Lê Phương không hề bị trùng lặp. Thậm chí cô còn có hai vai diễn cực kỳ đối lập.

Khi hai phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia TayBóng Ma Hạnh Phúc gây sốt, được khán giả ngóng chờ từng tập phim, bàn tán từng chi tiết nhỏ thì Lê Phương là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đơn giản vì cô xuất hiện trong cả hai phim với hai nhân vật hoàn toàn đối lập nên không bị nhàm chán, lặp lại.

Vai Thanh Mai trong Bóng Ma Hạnh Phúc thì không phải thử thách khó của Lê Phương khi cô từng đóng những vai hiền lành, nhẫn nhịn, hết lòng vì gia đình nhưng lại bị phản bội. Vì thế, khán giả không còn lạ khi thấy Lê Phương ngây thơ đến mức khó tin, tốt bụng đến độ khờ khạo và sốt ruột chờ ngày cô “hắc hóa” ra tay trả đũa gã chồng bội bạc và cô cháu tâm cơ.

Thanh Mai là người phụ nữ lo cho chồng cho con hơn chính bản thân mình nên Lê Phương chọn tạo hình đơn giản, mộc mạc cho nhân vật. Cô mặc trang phục bình dị, tóc búi gọn, mặt trang điểm nhẹ đến gần như mặt mộc.

Còn sang Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Lê Phương lại hóa thành nhiếp ảnh gia Phương Khánh tài giỏi, cá tính, luôn chủ động trong mọi việc kể cả chuyện hẹn hò. Hình ảnh Lê Phương sang chảnh trong mái tóc ngắn, những bộ đồ phá cách khiến khán giả vô cùng thích thú.

Dù vào hai vai diễn trái ngược cả về ngoại hình lẫn tính cách, Lê Phương đều nhập vai trọn vẹn. Không chỉ có thay đổi về tạo hình, nữ diễn viên còn gây ấn tượng từ cách nói thoại, ánh nhìn đến dáng đi, cử chỉ để thấy được sự khác biệt giữa Thanh Mai hiền lành và Phương Khánh sắc sảo.

Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt mà Lê Phương lại càng ghi điểm trong mắt khán giả, khi vai diễn nào cô cũng có thể xử lý cực mượt, đầu tư chỉn chu từ diện mạo đến diễn xuất.

#Lê Phương #Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Bóng Ma Hạnh Phúc #Lê Phương biến hóa

