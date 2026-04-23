Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Khi đàn cừu làm thám tử: Vụ án mạng kỳ lạ nhất màn ảnh tháng 5

ĐÔNG MIÊN
HHTO - Tạm biệt hình ảnh người hùng, "Wolverine" Hugh Jackman sắp tái xuất màn ảnh trong vai một người chăn cừu hiền lành thích đọc truyện trinh thám. Tuy nhiên, sự ra đi bí ẩn của nhân vật này đã biến đàn cừu của anh thành những thám tử bất đắc dĩ, mở ra hành trình phá án độc nhất vô nhị trên màn ảnh tháng 5.

Câu chuyện bắt đầu với George Hardy (do Hugh Jackman thủ vai), một người chăn cừu tận tụy với thói quen đặc biệt là đọc tiểu thuyết trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi chiều tối. Ông tin rằng những trang sách sẽ giúp chúng dễ ngủ, mà không hề hay biết đàn cừu không chỉ hiểu hết nội dung mà còn say mê bàn luận về các hung thủ.

Hugh Jackman trong tạo hình người chăn cừu George Hardy. Ảnh: Sony Pictures

Mọi thứ đảo lộn khi George được phát hiện đã qua đời một cách bất thường ngay trên bãi cỏ. Trước sự bất lực của cảnh sát địa phương, đàn cừu quyết định tự mình dấn thân vào hành trình phá án. Chúng vận dụng toàn bộ "kiến thức" tích lũy được từ những cuốn sách của George để lật tẩy những manh mối mà con người bỏ lỡ.

Fan trêu rằng dù chỉ là nhân vật phụ, Hugh Jackman lại được đứng "center" trong poster. Ảnh: Sony Pictures

Dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách Three Bags Full của nhà văn Leonie Swann, bộ phim mang đến một góc nhìn khác biệt cho thể loại "Whodunit" (truy tìm hung thủ) truyền thống. Thay vì những vị thám tử lịch lãm trong bộ vest, người xem sẽ theo chân những điều tra viên "lắm lông" với tư duy logic cực kỳ thú vị.

Khán giả sẽ được chứng kiến màn phá án theo tư duy "kiểu cừu". Ảnh: Sony Pictures

Đạo diễn Kyle Balda, người từng thành công với loạt phim hoạt hình đình đám như MinionsDespicable Me 3, đã chọn tác phẩm này làm dự án live-action (phim người đóng) đầu tay trong sự nghiệp.

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn của Minions﻿ (2015).

Sức hút của The Sheep Detectives không chỉ đến từ kịch bản độc đáo mà còn ở dàn diễn viên thực lực. Bên cạnh "Người Sói" Hugh Jackman, phim còn có sự góp mặt của nữ minh tinh sở hữu hai giải Oscar Emma Thompson trong vai vị luật sư, cùng dàn diễn viên trẻ triển vọng như Nicholas Galitzine và nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu.

Đặc biệt, phần lồng tiếng cho đàn cừu quy tụ những cái tên gạo cội như Patrick Stewart, Bryan Cranston và ngôi sao trẻ Bella Ramsey.

Ảnh: Sony Pictures

The Sheep Detectives (tựa Việt: Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm) dự kiến khởi chiếu màn ảnh rộng từ ngày 8/5/2026.

Xem thêm

Cùng chuyên mục