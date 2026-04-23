Khi đàn cừu làm thám tử: Vụ án mạng kỳ lạ nhất màn ảnh tháng 5

HHTO - Tạm biệt hình ảnh người hùng, "Wolverine" Hugh Jackman sắp tái xuất màn ảnh trong vai một người chăn cừu hiền lành thích đọc truyện trinh thám. Tuy nhiên, sự ra đi bí ẩn của nhân vật này đã biến đàn cừu của anh thành những thám tử bất đắc dĩ, mở ra hành trình phá án độc nhất vô nhị trên màn ảnh tháng 5.

Câu chuyện bắt đầu với George Hardy (do Hugh Jackman thủ vai), một người chăn cừu tận tụy với thói quen đặc biệt là đọc tiểu thuyết trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi chiều tối. Ông tin rằng những trang sách sẽ giúp chúng dễ ngủ, mà không hề hay biết đàn cừu không chỉ hiểu hết nội dung mà còn say mê bàn luận về các hung thủ.

Hugh Jackman trong tạo hình người chăn cừu George Hardy. Ảnh: Sony Pictures

Mọi thứ đảo lộn khi George được phát hiện đã qua đời một cách bất thường ngay trên bãi cỏ. Trước sự bất lực của cảnh sát địa phương, đàn cừu quyết định tự mình dấn thân vào hành trình phá án. Chúng vận dụng toàn bộ "kiến thức" tích lũy được từ những cuốn sách của George để lật tẩy những manh mối mà con người bỏ lỡ.

Fan trêu rằng dù chỉ là nhân vật phụ, Hugh Jackman lại được đứng "center" trong poster. Ảnh: Sony Pictures

Dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách Three Bags Full của nhà văn Leonie Swann, bộ phim mang đến một góc nhìn khác biệt cho thể loại "Whodunit" (truy tìm hung thủ) truyền thống. Thay vì những vị thám tử lịch lãm trong bộ vest, người xem sẽ theo chân những điều tra viên "lắm lông" với tư duy logic cực kỳ thú vị.

Khán giả sẽ được chứng kiến màn phá án theo tư duy "kiểu cừu". Ảnh: Sony Pictures

Đạo diễn Kyle Balda, người từng thành công với loạt phim hoạt hình đình đám như Minions và Despicable Me 3, đã chọn tác phẩm này làm dự án live-action (phim người đóng) đầu tay trong sự nghiệp.

Sức hút của The Sheep Detectives không chỉ đến từ kịch bản độc đáo mà còn ở dàn diễn viên thực lực. Bên cạnh "Người Sói" Hugh Jackman, phim còn có sự góp mặt của nữ minh tinh sở hữu hai giải Oscar Emma Thompson trong vai vị luật sư, cùng dàn diễn viên trẻ triển vọng như Nicholas Galitzine và nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu.

Đặc biệt, phần lồng tiếng cho đàn cừu quy tụ những cái tên gạo cội như Patrick Stewart, Bryan Cranston và ngôi sao trẻ Bella Ramsey.

The Sheep Detectives (tựa Việt: Đội Thám Tử Cừu: Án Mạng Lúc Nửa Đêm) dự kiến khởi chiếu màn ảnh rộng từ ngày 8/5/2026.