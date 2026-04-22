Sakamoto Days bản live-action: Netizen Hàn khen dàn cast chuẩn, trừ một người

HHTO - Trước dàn diễn viên và tạo hình nhân vật đã lộ diện của “Sakamoto Days” (Sát Thủ Về Vườn) bản live-action, netizen Hàn khen tấm tắc chỉ trừ một người.

Hiện tại, Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) bản live-action (phim do người thật đóng) đã công bố đầy đủ dàn diễn viên cũng như nhân vật mà họ đảm nhận. Một số hình ảnh, tạo hình của nhân vật cũng đã được công bố.

Theo đó, nhân vật trung tâm của Sakamoto Days - sát thủ "nghỉ hưu" Sakamoto Taro - do nam ca sĩ kiêm diễn viên Meguro Ren đảm nhận. Trong phim, anh xuất hiện với cả hai tạo hình, trước khi cưới vợ lịch lãm phong độ, sau khi cưới vợ “bụ bẫm bồng bềnh”.

Gia đình Sakamoto cũng được hoàn thiện với nữ diễn viên Ueto Aya thủ vai Sakamoto Aoi - vợ của Sakamoto Taro, người khiến anh quyết định “gác kiếm”. Và diễn viên nhí Yoshimoto Miyu hóa thân Sakamoto Hana - công chúa nhỏ khiến cuộc sống của Sakamoto Taro từ một sát thủ khiến bao kẻ thù khiếp sợ trở thành một ông bố bỉm sữa toàn năng.

Ngoài Meguro Ren, Sakamoto Days bản live-action còn gây chú ý khi bổ sung nhiều mỹ nam khác vào danh sách dàn diễn viên. Theo đó, Takahashi Fumiya vào vai Asakura Shin - một sát thủ trẻ có khả năng ngoại cảm, từng được Sakamoto Taro dìu dắt.

Yagi Yusei hóa thân Shishiba - “đồng nghiệp” của Sakamoto Taro khi anh chưa “nghỉ hưu” - một sát thủ tinh nhuệ thuộc tổ chức Order. Vũ khí ưa thích khi chiến đấu của Shishiba là một chiếc búa đóng đinh.

Xuất hiện “như hình với bóng” với Shishiba là Osaragi - nữ sát thủ thuộc hàng tân binh của Order - do nữ diễn viên Nukumi Meru hóa thân.

Nagumo - bạn thân của Sakamoto Taro, sát thủ cấp cao thuộc tổ chức sát thủ Order - cũng có mặt trong Sakamoto Days bản live-action. Nhân vật này do nam diễn viên Kitamura Takumi đảm nhận.​

Hai “nhân viên" của cửa hàng tiện lợi là Lu Shaotang - con gái một ông trùm ở Trung Quốc và Heisuke - tay thiện xạ thiên tài cũng góp sức giúp “ông chủ” Sakamoto Taro trong trận chiến sắp tới.

Về phía đối đầu với nhóm của nhân vật chính, đứng đầu là Kei Uzuki - hay còn gọi là X hoặc Slur - một sát thủ đa nhân cách với mỗi nhân cách có một kỹ năng chiến đấu khác nhau. Dù tạo hình nhân vật đã được bật mí "một nửa", nhưng danh tính diễn viên đảm nhận vẫn đang là bí mật.

Hỗ trợ X lần này có Kashima - một trong những tay chân trung thành nhất của X - do Shiono Akihisa thủ vai. Watanabe Keisuke hóa thân Natsuki - sát thủ “làm thêm”, là một thiên tài trong lĩnh vực chế tạo vũ khí.

Trước dàn diễn viên cũng như tạo hình nhân vật của Sakamoto Days bản live-action, đông đảo netizen xứ Kim chi dành lời khen khi phim bám khá sát nguyên tác manga (truyện tranh). Các bình luận viết: “Ai trông cũng khớp với bản gốc”, “Các nhân vật trong phim hợp với manga quá chớ”, “Trông hài hước thật sự”, “Cũng không tệ nha trời”, “Làm tôi muốn đi xem phim này quá”...

Tuy nhiên, vẫn có một nhân vật nhận về nhiều bình luận “chê” hơn là khen. Đó là nam diễn viên Kitamura Takumi với vai Nagumo. Mặc dù là một diễn viên tài năng, có kinh nghiệm đóng phim live-action với các cảnh chiến đấu trong Hành Trình U Linh Giới, anh vẫn được cho là không khớp với nhân vật Nagumo.

Trong nguyên tác manga, Nagumo là một trong các nhân vật được yêu thích nhất nhì truyện, luôn đứng thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn của fan, thậm chí dao động giữa hạng nhất và hạng nhì. Có lẽ vì thế mà sự ngóng đợi của khán giả dành cho nhân vật này cao hơn hẳn, do đó cũng dễ thất vọng hơn.

Một số bình luận viết: “Nagumo và Osaragi có hơi thất vọng một chút”, “Ai trông cũng ổn, trừ Nagumo, hic. Có lẽ vì Nagumo là nhân vật mà tôi thích nhất nên hơi thất vọng”...

Ngoài ra, cũng có một số bình luận cho rằng nữ diễn viên Nukumi Meru cũng chưa phải là một Osaragi khiến họ hoàn toàn hài lòng. Dù xinh đẹp nhưng cô được nhận xét trông có vẻ hơi “dừ”, hơi “cứng rắn” so với cảm nhận của họ về Osaragi. Một trong những đặc điểm thú vị của nữ sát thủ này là dù trông cô rất nhỏ nhắn, nữ tính, nhưng vũ khí mà cô sử dụng lại rất bá đạo - một chiếc cưa máy lớn.

Câu chuyện của Sakamoto Days kể về Sakamoto Taro, một sát thủ huyền thoại trong giới sát thủ. Sau khi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái bình thường, anh quyết định rửa tay gác kiếm, trở thành một ông bố bỉm sữa, ông chủ một cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng kẻ thù cả cũ lẫn mới vẫn không buông tha Sakamoto Taro, vẫn tìm đến cửa hàng nhà anh với những âm mưu đe dọa phá vỡ cuộc sống bình yên hiện có.

Sakamoto Days bản live-action sẽ ra mắt khán giả Nhật Bản vào ngày 29/4/2026. Riêng bản truyện tranh đang xuất bản ở Việt Nam, bản anime cũng đã phát sóng mùa 1 trên Netflix.