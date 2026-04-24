Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền: Anime khiến người xem ôm tim vì mở màn quá sốc

HẢI ĐƯỜNG ​

HHTO - “Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền” là tác phẩm mới nhất của Hiromu Arakawa - tác giả của “Fullmetal Alchemist”, “Silver Spoon”… Không làm các fan thất vọng, bản anime sắc nét và mượt mà, bám sát manga, mang đến một mở màn đầy kịch tính đến mức phải ôm tim.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ manga (truyện tranh) Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền (Yomi no Tsugai) gây chú ý vì nó là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tác giả Hiromu Arakawa với thể loại shounen (truyện tranh hướng đến độc giả nam thanh thiếu niên). Nó là anh em “cùng mẹ” với Fullmetal Alchemist (Cang Giả Kim Thuật Sư) - một tác phẩm được khen ngợi là một trong những manga/anime hay nhất mọi thời đại. Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền vừa được chuyển thể sang anime (hoạt hình).

Câu chuyện của Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền bắt đầu bằng sự ra đời của một cặp song sinh. Người anh trai Yuru sinh ra trong đêm, cô em gái Asa chào đời lúc rạng sáng. Họ được gọi là cặp song sinh chia cắt ngày và đêm. Truyền thuyết nói rằng những cặp song sinh như thế này sẽ thống lĩnh tất cả Song Tinh (Tsugai) trên thế gian. Trong thế giới của Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền, Song Tinh là những sinh vật siêu nhiên thuộc về cõi khác, tồn tại theo cặp, phục vụ một chủ nhân nhất định.

Mười sáu năm sau, giờ đây người anh trai Yuru đã trưởng thành, trở thành một chàng thợ săn tài giỏi. Yuru thường vào rừng săn bắn, mang chiến lợi phẩm về làng, nói chuyện phiếm với người bạn thân, đi thăm em gái. Vì một lý do nào đó, cô em gái Asa lại bị nhốt trong một cái lồng. Ngoại trừ Yuru và một vài người có chức vụ cao trong làng, không ai được tiếp xúc với Asa.

Dựa vào trang phục “lỗi thời” cùng nếp sinh hoạt “cổ xưa” của Yuru cũng như dân làng, có vẻ như bối cảnh của Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền là từ thời xưa. Nhưng âm thanh vọng đến làng nghe như thể thuộc về một chiếc máy bay - mà Yuru gọi là “rồng gầm”, và vệt khói trắng trên bầu trời rất giống dấu vết của một chiếc máy bay để lại - mà Yuru gọi đó là “đuôi rồng”, khiến người xem cảm thấy hết sức “chấm hỏi”.

Cuộc sống vốn đơn giản và bình yên của Yuru bị phá vỡ khi tiếng rồng gầm càng lúc càng áp sát ngôi làng. Và rồi một sinh vật kỳ lạ xuất hiện (thực ra là trực thăng), mang theo một nhóm người mặc những trang phục kỳ quặc (đó là một nhóm binh lính), không cầm kiếm hay cung tên mà mang theo những vũ khí kỳ dị (chính xác thì đó là súng). Trong đám người đó có một vài người còn sở hữu năng lực siêu nhiên. Họ tấn công dân làng, xuống tay rất lạnh lùng.

Giữa chiến trường hỗn loạn, để bảo vệ dân làng và bản thân, Yuru buộc phải đánh thức Song Tinh - người vẫn được coi là thần bảo hộ làng, trở thành chủ nhân của họ. Cậu gọi Song Tinh này là Bác Hữu và Cô Tả.

Khi Yuru chạy đến cứu em gái, cậu nhận ra mình đã đến quá muộn. Đứng trên xác em gái cậu là một cô gái có vóc dáng cao lớn, bịt một bên mắt. Cô ta khiến Yuru bàng hoàng khi tự nhận mình mới là Asa thật.

Khi ghép nối các sự kiện lại với nhau, có thể hình dung được rằng ngôi làng mà Yuru sống từ nhỏ tới lớn đã lập một kết giới để tách biệt nó với xung quanh, để che giấu Yuru khỏi thế giới bên ngoài. Sự xác nhận của Bác Hữu cũng cho biết rằng cô gái kia đã nói thật, cô mới chính là Asa - em gái song sinh của Yuru.

Sau cuộc tấn công bất ngờ đó, Yuru thấy mình giờ đây đã bị đưa đi khỏi mọi thứ quen thuộc. Cậu phải rời làng, dấn thân vào thế giới bên ngoài ngọn núi, khám phá về các Song Tinh, cũng như tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh mình. Tại sao dân làng lại che giấu Yuru? Tại sao lại tồn tại một Asa giả? Tại sao Asa thật lại xuống tay với dân làng? Trong quá trình tìm hiểu sự thật, Yuru cũng phải gắng sức để sống sót, bởi dường như có rất nhiều kẻ đang săn lùng cậu.

Có thể nói, với việc “đánh úp” ngôi làng, “ném” Yuru xuống núi, Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền đã có một mở đầu bất ngờ và đầy kịch tính. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, thậm chí quá tàn khốc, nhưng lại hết sức bí ẩn; tất cả cộng hưởng khiến sự tò mò của người xem được kích thích cực độ.

Thế giới mà Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền xây dựng cũng vô cùng thú vị. Nó cho thấy có hai thế giới dường như đối lập nhau, nhưng tồn tại song song: Một nền văn minh nơi công nghệ hiện hữu khắp nơi và một thế giới với những tín ngưỡng lâu đời cùng những sinh vật tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng.

Anime Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền hiện đang phát sóng trên một số nền tảng như Netflix, iQIYI… Tập mới lên sóng vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.

#Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền #Yomi no Tsugai #Hiromu Arakawa #Fullmetal Alchemist #Cang Giả Kim Thuật Sư #Anime #Anime hay #Shounen

