Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Nước Mắt Đại Dương khuấy đảo Hè 2026

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mùa hè năm nay, thương hiệu anime đình đám Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime chính thức trở lại màn ảnh rộng với phần phim thứ hai mang tên Nước Mắt Đại Dương.

Câu chuyện xoay quanh Mikami Satoru, một nhân viên văn phòng 37 tuổi có cuộc sống tẻ nhạt, bất ngờ qua đời sau một vụ cướp. Tưởng chừng mọi thứ khép lại, anh lại tái sinh trong một thế giới khác dưới hình dạng một slime, lấy tên Rimuru Tempest. Từ một sinh vật tưởng chừng yếu ớt, Rimuru từng bước kết bạn với nhiều chủng tộc và cùng họ xây dựng nên một quốc gia lý tưởng, mở ra hành trình thay đổi cả thế giới mới.

Rimuru Tempest vốn là con người hóa thành slime

Phần phim điện ảnh đầu tiên cũng đã được phát hành vào năm 2023 với tựa đề Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm đã rất thành công và phần 2 Nước Mắt Đại Dương sẽ đưa khán giả khám phá thế giới dưới đáy biển vừa kỳ bí vừa tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Tập mới lấy bối cảnh sau Lễ hội Khai quốc Tempest, Rimuru và các đồng đội ghé thăm một khu nghỉ dưỡng do Thiên Đế Elmesia của Đế quốc Pháp Thuật Sarion cai quản, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Tuy nhiên, sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi một cô gái bí ẩn tên Yura xuất hiện, kéo theo những biến động khó lường. Từ đây, câu chuyện mở rộng xuống vương quốc Kaien dưới đáy biển, nơi những âm mưu nguy hiểm đang âm thầm được triển khai, đe dọa phá vỡ trạng thái cân bằng vốn có.

Mọi người sẽ chu du xuống đại dương

Đạo diễn Yasuhito Kikuchi tiếp tục cầm trịch dự án, sau khi từng đảm nhiệm các mùa anime và phần phim điện ảnh trước. Sự góp mặt của ông giúp Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime giữ được tinh thần và phong cách riêng xuyên suốt các phiên bản. Bên cạnh đó, ông cũng mở rộng vũ trụ Tensei Slime, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime #Nước Mắt Đại Dương #phim hoạt hình Nhật #That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie

