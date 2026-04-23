Trước câu chuyện phạt mèo cưng, Nam Em đã có những phát ngôn gì gây bức xúc?

Danh sách những lần kể chuyện gây bức xúc của Nam Em thật sự dài không đếm xuể, mà "nhốt mèo cưng trong ba lô" chỉ là một trong số đó mà thôi.

Netizen đang rất bức xúc trước những gì Nam Em tiết lộ trong buổi livestream mới nhất. Cô vốn có một chú mèo cưng, nhưng một hôm thấy mèo đi vệ sinh sai chỗ nên nhốt vào ba lô để dạy cho một bài học. Đến khi Nam Em ngủ dậy lúc 12 giờ trưa, cô mở ba lô ra thì thấy mèo cưng đã tử vong do bị nhốt suốt gần 8 tiếng. Nữ ca sĩ nói rằng cô bị sốc, không nghĩ mọi chuyện lại tệ như vậy. Bởi trước đây, cô từng làm điều tương tự với một chú mèo khác nhưng nó vẫn bình thường.

Câu chuyện của Nam Em tất nhiên khiến dư luận vô cùng bức xúc, cho rằng cô hành hạ và gây tổn hại động vật. Đáng nói hơn, Nam Em còn rất bình thản khi kể lại, có lúc còn hát hò chứ không có chút áy náy day dứt. Và đây không phải lần đầu Nam Em có những hành động, phát ngôn khó hiểu.

Có lần, cô xuất hiện trong một livestream bán quần áo nhưng thay vì giới thiệu sản phẩm thì ngồi khóc. Cô tâm sự rằng ngày xưa chỉ thấy tự tin khi mặc lộng lẫy đẹp đẽ, còn bây giờ cô thấy không được là chính mình khi phải cố gắng xinh đẹp, mặc đồ nhìn “phèn phèn” như ở nhà lại khiến bản thân thấy thoải mái hơn. Sau đó, một tài khoản được cho là chủ shop quần áo này đã than thở rằng cô bỏ tiền mời Nam Em đến livestream để tăng doanh thu nhưng đến nơi, nữ diễn viên chỉ khóc, không bán được hàng mà cũng không trả lại tiền đặt cọc cho shop.

Một lần khác, Nam Em gây lo lắng khi livestream cảnh cô trèo ra khỏi ban công nhà mình trong đêm tối rồi biến mất, không thấy trở lại. Netizen bên cạnh việc hoang mang lo Nam Em gặp chuyện nguy hiểm cũng cho rằng Nam Em quá sai khi chiếu trực tiếp hành động này, có thể gây ảnh hưởng xấu đến người xem.

Rồi lại có lần, Nam Em lên tiếng mắng mỏ khán giả, rằng do mọi người mang hoa tặng mà cô ra nông nỗi như bây giờ. Nam Em khẳng định, người nào càng cho cô nhiều tiền là càng hãm hại cô nên sau này cô sẽ không nhận món quà nào hết. Phát ngôn này của Nam Em khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề, cho rằng cô đang coi thường tình cảm của khán giả.