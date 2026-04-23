Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trước câu chuyện phạt mèo cưng, Nam Em đã có những phát ngôn gì gây bức xúc?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Danh sách những lần kể chuyện gây bức xúc của Nam Em thật sự dài không đếm xuể, mà “nhốt mèo cưng trong ba lô” chỉ là một trong số đó mà thôi.

Netizen đang rất bức xúc trước những gì Nam Em tiết lộ trong buổi livestream mới nhất. Cô vốn có một chú mèo cưng, nhưng một hôm thấy mèo đi vệ sinh sai chỗ nên nhốt vào ba lô để dạy cho một bài học. Đến khi Nam Em ngủ dậy lúc 12 giờ trưa, cô mở ba lô ra thì thấy mèo cưng đã tử vong do bị nhốt suốt gần 8 tiếng. Nữ ca sĩ nói rằng cô bị sốc, không nghĩ mọi chuyện lại tệ như vậy. Bởi trước đây, cô từng làm điều tương tự với một chú mèo khác nhưng nó vẫn bình thường.

Câu chuyện của Nam Em tất nhiên khiến dư luận vô cùng bức xúc, cho rằng cô hành hạ và gây tổn hại động vật. Đáng nói hơn, Nam Em còn rất bình thản khi kể lại, có lúc còn hát hò chứ không có chút áy náy day dứt. Và đây không phải lần đầu Nam Em có những hành động, phát ngôn khó hiểu.

Có lần, cô xuất hiện trong một livestream bán quần áo nhưng thay vì giới thiệu sản phẩm thì ngồi khóc. Cô tâm sự rằng ngày xưa chỉ thấy tự tin khi mặc lộng lẫy đẹp đẽ, còn bây giờ cô thấy không được là chính mình khi phải cố gắng xinh đẹp, mặc đồ nhìn “phèn phèn” như ở nhà lại khiến bản thân thấy thoải mái hơn. Sau đó, một tài khoản được cho là chủ shop quần áo này đã than thở rằng cô bỏ tiền mời Nam Em đến livestream để tăng doanh thu nhưng đến nơi, nữ diễn viên chỉ khóc, không bán được hàng mà cũng không trả lại tiền đặt cọc cho shop.

Một lần khác, Nam Em gây lo lắng khi livestream cảnh cô trèo ra khỏi ban công nhà mình trong đêm tối rồi biến mất, không thấy trở lại. Netizen bên cạnh việc hoang mang lo Nam Em gặp chuyện nguy hiểm cũng cho rằng Nam Em quá sai khi chiếu trực tiếp hành động này, có thể gây ảnh hưởng xấu đến người xem.

Rồi lại có lần, Nam Em lên tiếng mắng mỏ khán giả, rằng do mọi người mang hoa tặng mà cô ra nông nỗi như bây giờ. Nam Em khẳng định, người nào càng cho cô nhiều tiền là càng hãm hại cô nên sau này cô sẽ không nhận món quà nào hết. Phát ngôn này của Nam Em khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề, cho rằng cô đang coi thường tình cảm của khán giả.

#Nam Em #Nam Em con mèo #Nam Em phát ngôn #Nam Em gây sốc #Nam Em bất ổn

Xem thêm

Cùng chuyên mục